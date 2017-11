Leichte Gewinne dürfte die Wall Street zum Start am Freitag verbuchen. Allerdings dürfte das Geschäft am sogenannten "Black Friday" nur mit gebremster Dynamik stattfinden. Denn am Donnerstag waren wegen Thanksgiving die US-Börsen geschlossen, am Freitag findet nur ein bis 19.00 Uhr verkürzter Aktienhandel statt, der Anleihemarkt schließt eine Stunde später. Viele Anleger dürften also dem Markt ganz fernbleiben. Kurz nach Handelsstart stehen noch die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das Dienstleistungs- und das verarbeitende Gewerbe an.

Impulse könnte es im Einzelhandelssektor geben, der rund um Thanksgiving und vor allem auch am heutigen Freitag üblicherweise Rekordumsätze verzeichnet. Dazu gehören etwa Amazon, Wal-Mart, Target oder Macy's, die vorbörslich überwiegend noch keine Bewegung zeigen. Auch bei Energiewerten könnte es Bewegung geben, da der Ölpreis aktuell weiter zulegt. Neben der nach wie vor gestörten TransCanada-Pipeline rückt zunehmend das Treffen der Ölländer in der kommenden Woche in den Blick.

Am Aktienmarkt dürfte es mit den Aktien von SandRidge Energy nach oben gehen. Investor Carl Icahn hat einen Anteil von 13,5 Prozent an dem Öl- und Gas-Unternehmen erworben und ist damit zum größten Einzelaktionär aufgestiegen. Icahn hat bereits im Oktober den Anteil erworben, dieser wurde allerdings erst jetzt durch einen Artikel des Wall Street Journal bekannt.

November 24, 2017 06:23 ET (11:23 GMT)

