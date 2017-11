Berlin (ots) - Der mit dem Pushcart Prize ausgezeichnete Autor, Blogger, Literaturkritiker und Journalist Daniel Peña lehrt zur Zeit an der Universität Leipzig als Picador Guest Professor for Literature. Sein Roman BANG, diesen Herbst bei Arte Publico Press erschienen, beschreibt Hintergründe und Auswirkungen des mexikanischen Drogenkriegs und den Zusammenhang mit der US-Immigrationspolitik.



Kurz vor der Veröffentlichung des Romans traf der Hurrikan 'Harvey' Peñas Heimatstadt Houston (Texas). Daraufhin schrieb der Autor auf Ploughshares Blog über den Zusammenhang von Klimawandel und sozialer Gerechtigkeit.



Gemeinsam mit dem Potsdamer Klimaforscher Dr. Jacob Schewe und dem Amerikanisten Prof. Crister Garrett wird Daniel Peña über diese Themen weiterdiskutieren.



Wie begegnen Literaturwissenschaft, Politik und Forschung den Folgen des Klimawandels? Was können sie voneinander lernen und wie gemeinsam Verantwortung übernehmen?



Im Anschluss sind die Gäste zu Brezeln und Getränken eingeladen.



Veranstaltung in englischer Sprache. Freier Eintritt



30. November 2017, 19.00 Uhr Galerie für Zeitgenössische Kunst Karl-Tauchnitz-Straße 9 - 11 04107 Leipzig



Um Anmeldung wird gebeten unter www.picadorprof.de



