Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1858 USD gehandelt und damit etwas höher als am Morgen und zum Vortagesschluss. Auch zum Schweizer Franken liegt der Euro mit 1,1642 CHF leicht im Plus. Der Dollar-Franken-Kurs notiert bei 1,1642 CHF und damit kaum verändert. Der entscheidende Impuls erfolgte am Vormittag. ...

