Bei den 70. Internationalen Filmfestspielen von Cannes sahnte A BEAUTIFUL DAY gleich doppelt ab: Regisseurin Lynne Ramsay ("We Need to Talk About Kevin") wurde mit dem Preis für das Beste Drehbuch und Hauptdarsteller Joaquin Phoenix ("Gladiator", "Walk The Line", "The Master") als Bester Darsteller des Filmfestivals ausgezeichnet. Jetzt kommt der Rachethriller am 26. April in die deutschen Kinos.



Hier geht es zum Trailer: https://youtu.be/8HNkA8zff6w



Inhalt: Ein junges Mädchen wird vermisst. Joe (Joaquin Phoenix), ein brutaler und vom eigenen Leben sowohl gequälter als auch gezeichneter Auftragskiller, startet eine Rettungsmission. Im Sumpf aus Korruption, Macht und Vergeltung entfesselt er einen Sturm der Gewalt. Vielleicht gibt es nach all dem Blutvergießen am Ende auch für Joe ein Erwachen aus seinem gelebten Albtraum....



Das Drehbuch des düsteren Thrillers basiert auf der Novelle "You were never really here" des amerikanischen Autors Jonathan Ames. Neben Joaquin Phoenix als Auftragskiller Joe sind in weiteren Rollen u.a. Ekatarina Samsonov ("Anesthesia") als verschlepptes Mädchen Nina, Alessandro Nivola ("American Hustle"), Alex Manette ("Jane Got A Gun"), John Doman ("Blue Valentine") sowie Judith Roberts ("Orange Is The New Black") als Joes Mutter zu sehen. Produziert wurde A BEAUTIFUL DAY von Pascal Caucheteux, Rosa Attab, James Wilson, Rebecca O'Brien und Lynne Ramsay.



Kinostart: 26. April 2018 im Verleih der Constantin Film



Darsteller: Joaquin Phoenix, Judith Roberts, Ekaterina Samsonov, John Doman, Alex Manette, Dante Pereira-Olson, Alessandro Nivola



Drehbuch: Lynne Ramsay nach dem Buch von Jonathan Ames



Regie: Lynne Ramsay



Produzenten: Pascal Caucheteux, Rosa Attab, James Wilson, Rebecca O'Brien, Lynne Ramsay



