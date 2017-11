Frankfurt am Main (ots) - 27 Spitzensportler treffen Eliten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft / CDU-Vize Julia Klöckner und Willi Lemke zu Gast / Exkursion zum Europäischen Astronautenzentrum



Top-Sportler treffen Top-Entscheider: Vom 26. bis 29. November führt die Deutsche Sporthilfe im Rahmen des 40. Elite-Forums 27 deutsche Spitzensportler zum Gedankenaustausch mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Kultur zusammen. Bei der seit 2005 bestehenden Netzwerkveranstaltung nehmen diesmal auf Schloss Auel in Lohmar bei Köln neben Top-Athleten wie der Ruder-Olympiasiegerin Annekatrin Thiele oder Vielseitigkeitsreiterin Bettina Hoy unter anderem die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner und Willi Lemke teil, ehemaliger UN-Sonderberater für Sport und langjähriger Manager von Fußball-Bundesligist Werder Bremen.



Ziel des Forums der Sporthilfe ist ein intensiver Austausch zwischen Sportlern und Eliten aus verschiedensten Bereichen der Gesellschaft. Das Themenspektrum reicht dabei von Aspekten der Persönlichkeitsentwicklung und der Karriereplanung bis hin zu übergreifenden Diskussionen zu Gesellschaft und Wirtschaft. Durch persönliche Gesprächsrunden mit Wirtschaftsgrößen, Politikern, Medienexperten und Künstlern nehmen die Athleten wertvolle Impulse, wichtige Kontakte und neue Einsichten mit, die ihnen sowohl während der Karriere als auch beim Übergang in den Beruf einen Mehrwert bieten.



Beim 40. Elite-Forum auf Schloss Auel sollen neben einer Diskussion mit CDU-Vize Klöckner über die Realisierbarkeit einer "Politik für den Menschen", einem Kamingespräch mit SPD-Urgestein Lemke über Bedeutung des Leistungssports für die Gesellschaft oder der Begegnung mit der Personal-Chefin von United Internet u.a. auch Themen wie Vorbildfunktion von Sportlern oder sportlichen Großereignissen für die Gesellschaft zur Sprache kommen. Zudem steht eine Exkursion zum Europäischen Astronautenzentrum (EAC) in Köln sowie Besuche bei den Sporthilfe-Kuratoren Frank Bohmann, Geschäftsführerder DKB Handball-Bundesliga, sowie Matthias Zachert, Vorstandsvorsitzender der Lanxess AG, auf dem Programm.



Der Einladung zum Sporthilfe Elite-Forum sind seit der ersten Austragung am 25. April 2005 in Liebenberg mehr als 600 Athleten gefolgt. Zu den über 300 Gesprächspartnern zählten seither Persönlichkeiten wie Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder, Linken-Urgestein Gregor Gysi, Telekom-CEO Timotheus Höttges, der langjährige adidas-Chef Herbert Hainer Box-Legende Henry Maske, TV-Moderatoren wie Alfred Biolek und Günther Jauch sowie Schriftsteller wie Martin Walser oder Christa Wolf.



PricewaterhouseCoopers (PwC) ist der offizielle Partner des Sporthilfe Elite-Forums, die Konrad-Adenauer-Stiftung sowie die Heinrich-Böll-Stiftung sind strategische Partner. Der Nationale Förderer Mercedes-Benz stellt - wie bei allen großen Sporthilfe-Veranstaltungen - den offiziellen Fahrservice. Schirmherr ist Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière.



Fototermin: Montag, 27. November um 10:30 Uhr auf Schloss Auel. Wir bitten um Anmeldung.



