Sydney (ots/PRNewswire) - Speedcast International Limited (http://www.asx.com.au/asx/research/company.do#!/SDA) (ASX: SDA), der weltweit vertrauenswürdigste Anbieter von hochzuverlässigen, komplett verwalteten Kommunikations- und IT-Remote-Lösungen, kündigte heute an, dass das Unternehmen seine Erweiterungen an seinem globalen Netzwerk hinsichtlich Abdeckung und Bodeninfrastruktur abgeschlossen hat und somit das aktuell robusteste Netzwerk anbietet, das die Schifffahrts- und Offshore-Branche bedient.



Verbessertes globales Ku-Band-Netzwerk



Speedcasts neues Ku-Band-Netzwerk, das durch Investitionen in die Ku-Band-Infrastruktur sowie durch Zusammenlegen von Vermögenswerten aus früheren Akquisitionen ermöglicht wurde, bietet Schiffen und Offshore-Anlagen Zugang zum größten verfügbaren weltweiten Satellitensystem, indem Breitstrahl-Satelliten für die Abdeckung und schmalere Strahlen mit höherem Durchsatz für bessere Effizienz sowie größere Bandbreite kombiniert wurden. Die verbesserte Redundanz mehrerer Satelliten, die zentrale Schifffahrts- und Offshore-Regionen abdecken, stellen sicher, dass die für Kunden erbrachten Dienstleistungen von höchster Qualität sind, um den gewünschten Bandbreiten- und Zuverlässigkeitsanforderungen überall in der Welt gerecht zu werden.



Flexibilität und Redundanz



Die Größe des neuen Speedcast-Netzwerks mit über 25 Satelliten und vielen weiteren Strahlen ermöglicht Kunden mit erhöhtem Bandbreitenbedarf, ihre dedizierte oder geteilte Bandbreite kurzfristig zu verbessern. Dank dieser Flexibilität können Kunden ihren dynamischen Geschäftsbedürfnissen nachkommen, während die Redundanz der Strahlen eine weltweit gleichmäßige Nutzererfahrung gewährleistet.



Aktualisierte Sicherheit und Firewalls



Speedcasts Cyber-Sicherheit und Firewall-Infrastruktur wurde aktualisiert, um die sichersten Dienste ihrer Art durch konsistente Tests und Überprüfung der Compliance-Anforderung anzubieten. Das Unternehmen hat die nächste Generation seiner Software innerhalb seines globalen Netzwerks bereitgestellt, um vollständiges Management der Anforderungen von Content- und Anwendungsfilterungen zu ermöglichen. Kunden können den Zugriff auf spezifische Webseiten an Bord blockieren und unbefugten Zugriff auf Geschäftsnetzwerke über die gesamte Flotte hinweg vermeiden. Speedcast hat als erster Satelliten-Anbieter die Cybersicherheits-Zertifizierung vom Global VSAT Forum erhalten und führt regelmäßige Tests durch, um die Sicherheit und vollständige Compliance seines globalen Netzwerks sicherzustellen.



Komplett verwaltetes MPLS-Netzwerk



Speedcast hat sein eigenes komplett verwaltetes MPLS-Netzwerk bereitgestellt, um den gesamten Verkehr - unabhängig von Dritten - zu liefern und eine vollständige Kontrolle von Leistungskennzahlen, wie z. B. Latenz und Jitter, zu gestatten. Dadurch wird die höchste Lieferrate und größte Sicherung der Qualität sowie Erfüllung von SLAs gewährleistet.



Flexibles VPN



Speedcast bietet mehr Flexibilität für Routing-Protokolle und weniger Einschränkungen bei der IP-Konfiguration, um eine Vernetzung zwischen Schiffen, Offshore-Anlagen und Unternehmenshauptsitzen zu schaffen, die wie eine Erweiterung des Unternehmensnetzwerks funktioniert.



Meisten Points of Presence (POPs) und Voice-Plattform



Speedcast stellt nun weltweit die meisten lokalen Breakout-Punkte bereit, was eine lokale IP-Adressierung und regionale Redundanz ermöglicht und so die Nutzererfahrung räumlich näherbringt. Speedcast hat ebenfalls eine Carrier-Grade-Plattform auf seinem zentralen Voice-Netzwerk bereitgestellt und bietet so lokale Rufnummern von über 60 Ländern, zollfreien Zugriff, Voicemail, Rufweiterleitung und andere Funktionen an, während die Latenz reduziert und Ausfallzeit während Sicherheitsprüfungen und Wartungen vermieden wird.



"Ich bin stolz, dass Speedcast unseren Kunden aus dem Schifffahrts- und Energiesektor dieses branchenführende Netzwerk bieten kann", so PJ Beylier, CEO von Speedcast. "Wir haben hart daran gearbeitet, die Infrastrukturen von unseren zuvor erworbenen Unternehmen zusammenzulegen und die nötigen Verbesserungen vorzunehmen, um unseren Kunden ein wirklich globales Netzwerk bereitzustellen, das unabhängig der jeweiligen Anforderung nahtlose, sichere Konnektivität bietet. Kunden können jetzt das größte und redundanteste einzelne Netzwerk genießen, das aktuell verfügbar ist - eines, dass sich der Größenordnung des Unternehmens anpasst."



Das neue Speedcast-Netzwerk ist ab sofort verfügbar und wird alle Offshore-, Segel- und Fischereiregionen sowie Schifffahrts- und Kreuzfahrtstrecken abdecken.



Informationen zu Speedcast International Limited



Speedcast International Ltd (ASX: SDA) ist der weltweit vertrauenswürdigste Anbieter von hochzuverlässigen, vollständig verwalteten, remotefähigen End-to-End-Kommunikations- und IT-Lösungen. Das Unternehmen stützt sich auf umfassenden weltweiten lokalen Support sowie entsprechende Infrastruktur und Abdeckung, um auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Netzwerke zu entwerfen, zu integrieren, zu sichern und zu optimieren. Mittels konkurrenzloser Technologie, einem enormen Kundenfokus und einer ausgeprägten Sicherheitskultur betreut Speedcast über 2.000 Kunden in über 140 Ländern weltweit, über 39 Teleports, einschließlich Offshore-Plattformen und Kreuzfahrtschiffen, über 10.000 Seeschiffen und über 4.500 Standorten an Land. Speedcast unterstützt missionsentscheidende Anwendungen in Branchen wie Schifffahrt, Öl und Gas, Unternehmen, Medien, Kreuzfahrt und Regierung. Erfahren Sie mehr auf www.Speedcast.com.



