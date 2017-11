Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt präsentieren sich die Indizes am Freitagmittag nach einem weitgehend richtungslosen Vormittagshandel leicht im Plus. Aufgrund des "Thanksgiving"-Feiertags vom Donnerstag fehlten an den europäischen Märkten die Vorgaben der US-Märkte. Am heutigen "Black Friday", dem traditionellen Auftakt des US-Weihnachtsverkaufs, findet zudem an der Wall Street nur ein verkürzter Handel statt.

Konjunkturseitig gibt die Publikation des auf ein weiteres Rekordhoch angestiegenen deutschen Ifo-Geschäftsklima-Index etwas Unterstützung für die europäischen Börsen. Hierzulande zeigen die neusten Zahlen zu Produktion und Umsätzen der Industrie im sekundären Sektor für das dritte Quartal einen erneuten deutlichen Anstieg. Aus den USA stehen am Nachmittag noch die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor an.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.55 Uhr um 0,12% im Plus bei 9'326,45 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,07% auf 1'496,85 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,14% auf 10'691,00 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 15 im Plus, 14 im Minus und einer (Bâloise) unverändert.

Im Fokus stehen am Freitag Clariant (-0,8%), welche die klarsten Abgaben im SMI/SLI erleiden. Der Chemiekonzern hatte am Morgen die Ausarbeitung einer aktualisierten ...

