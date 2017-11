Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Online-Shopping ist Schnäppchenjagd. Wer im Netz sein Geschäft machen möchte, kommt dabei an einem Anbieter nicht vorbei. Das gilt für Käufer und Händler gleichermaßen. Kurze Lieferzeiten und Gratis-Zustellung - diese Strategie hat das weltgrößte Versandhaus auch in Deutschland zur Nummer 1 gemacht. "Die Story im Ersten" hat sich "das System Amazon" am Montag, 27. November 2017, 22:45 Uhr näher angesehen. Der Film von Andreas Bernardi widmet sich dem gnadenlosen Kampf im Onlinehandel.



Gut zwei Drittel aller Deutschen shoppen online. Ob bequem vom heimischen PC aus oder von unterwegs per Handy. Marktführer in diesem Geschäft ist Amazon. In Deutschland erzielt das weltgrößte Warenhaus gut 30 Prozent des gesamten Online-Umsatzes. Das bekommen die traditionellen Geschäfte in den Innenstädten zu spüren. Ihre Kundschaft nimmt ab, verlagert sich ins Netz.



Doch auch die Online-Händler hierzulande sehen die Marktmacht von Amazon zunehmend kritisch. Selbst diejenigen, die auf der Amazon-eigenen Verkaufsplattform Marketplace anbieten. Gegen den US-Konzern könnten sie kaum konkurrieren, heißt es. Im Kampf um die Kunden gäbe es immer nur einen Sieger.



Dabei gibt es Alternativen zu Amazon. Der stationäre Handel kann die Vorteile des Internets nutzen, ohne seine Ladenlokale aufgeben zu müssen. Um unabhängig zu bleiben, bilden Online-Shops neuerdings Verkaufsgemeinschaften. Ein zunehmender Trend, ganz kostenlos und ohne Provisionsdruck. An verschiedenen Orten in Deutschland starten derzeit Initiativen, die genau das erreichen wollen. Die Vielfalt erhalten, das Innenstadtsterben aufhalten und den Handel in die digitale Zukunft führen.



Fotos zum Download auf ARD-Foto.de



Pressekontakt: Wolf-Günther Gerlach, Tel. 06131 929 33293, wolf-guenther.gerlach@SWR.de



OTS: SWR - Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/75892 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_75892.rss2