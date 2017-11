Es war noch nie einfach, Geld anzulegen. Aber aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase ist die Herausforderung besonders groß. Der XIV. "Tag der Finanzen (TdF)" an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen-Geislingen mit dem Hauptredner Dirk Müller gab Antworten auf die wichtigsten Fragen unserer Zeit. In diesem Rahmen führte Börsenmoderator Holger Scholze mit den Organisatoren, Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst und Ehrensenator Michael Bloss, ein interessantes Interview.