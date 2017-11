Zurückhaltung ist die Sache eines Sergio Canavero nicht. Er will der erste sein, dem die Transplantation eines Menschenkopfes gelingt. Fachkollegen sind wenig begeistert - selbst sein engster Partner bremst, wo er kann.

Wie die weltweit erste Kopftransplantation ablaufen soll, hat Sergio Canavero genau vor Augen: In einem mindestens 200 Quadratmeter großen Operationssaal arbeiten Spezialisten an Spender und Empfänger, die fixiert in Metallgestellen sitzen. "100 Experten aus aller Welt werden diesen monumentalen Eingriff wagen", schreibt der italienische Neurochirurg in seinem Buch "Medicus Magnus" zum Prozedere.

Ursprünglich für 2017 angekündigt, solle nun im kommenden Frühjahr der Kopf eines schwerkranken Menschen auf den Körper eines hirntoten Spenders gesetzt werden. So zumindest kündigt es der Verlag mit Verweis auf Canavero an, der aus Turin stammt und dort als Neurochirurg gearbeitet hat. Im Internet gibt es Bücher von ihm über die Eroberung von Frauen zu kaufen. Auf Fotos zeigt er sich durchtrainiert und muskulös, Eitelkeit kann ihm nicht fremd sein.

Seine Ankündigung wirkt vor allem deshalb so irrwitzig, weil jedwede wissenschaftliche Vorstufe fehlt: Weder wurden in den vergangenen Jahren massenhaft Tierköpfe erfolgreich verpflanzt, noch wurden reihenweise Menschen vermeldet, die nach Rückenmarksverletzungen geheilt wurden. Das Urteil aus Fachkreisen hat darum seit den ersten Ankündigungen Canaveros nicht an Eindeutigkeit verloren: "Reine Publicity", sagt Edgar Biemer von der Praxisklinik Caspari in München, der in Deutschland an einer spektakulären Armtransplantation beteiligt war.

Tausende Arbeitsgruppen arbeiteten seit Jahrzehnten daran, bei Gelähmten die Verletzung des Rückenmarks zu überbrücken - mit kleinen Teilerfolgen, aber ohne echten Durchbruch. "Die Verbindung zum Rückenmark bei einer solchen Transplantation wieder herzustellen, halte ich für absolut unmöglich. Auch Veit Braun, Chefarzt der Neurochirurgie am Diakonie Klinikum Siegen, betont: "Wenn ich ein Rückenmark vom Kopf abtrenne, dann ist das hin, und zwar ein für alle Mal."

Ein Chinese werde derjenige sein, der einen anderen Körper unter seinen Kopf gesetzt bekommt, verkündet Canavero, und überwiegend chinesisch auch das Spezialistenteam, darunter zwölf Chirurgen, Ärzte anderer Fachrichtungen, Techniker und Ingenieure. "China will mit der ersten Kopftransplantation seine Stellung als neue Supermacht auch in der Medizin untermauern."

In Europa oder Amerika habe man den Glauben an das Große verlernt, hatte Canavero kürzlich der Deutschen Presse-Agentur gesagt. "Wir Menschen aus dem Westen stehen nicht mehr an der Spitze, wir haben aufgehört zu träumen." Wenn der Mediziner redet, ist alles "unglaublich" oder "groß". Seine Sätze strotzen vor Superlativen, sein Projekt hält er für mindestens ebenso wichtig wie die Mondlandung.

"Es ...

