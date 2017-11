Der Bundesgerichtshof hat eine ungenaue und allgemein gehaltene Formulierung zum Vorpachtrecht für unwirksam erklärt. Vorausgegangen war ein Rechtsstreit um mehrere neu verpachtete Grundstücke in Sachsen-Anhalt.

Eine unklare Vertragsformulierung zu einem Vorpachtrecht ist unwirksam. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) am Freitag in Karlsruhe im Falle eines Vertrags zur Pacht von landwirtschaftlichen Flächen. Die Formulierung, "dem Pächter wird für die in § 1 aufgeführten Pachtflächen ein Vorpachtsrecht eingeräumt", verstoße als Teil der Allgemeinen Geschäftsbedingung (AGB) gegen das Transparenzgebot nach Paragraf 307 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). (LwZR 5/16)

In ...

