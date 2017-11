Crown Bioscience und Data Sciences International (DSI) gehen Partnerschaft ein, um mit einem implantierten Telemetriegerät für die langfristige Blutzuckermessung die Erforschung von Stoffwechselerkrankungen voranzubringen

SANTA CLARA (USA), 24. November 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE: Ticker 6554) und globaler Serviceanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung im Bereich der Onkologie sowie im Bereich der entzündlichen, kardiovaskulären und Stoffwechselerkrankungen anbietet, gibt die erfolgreiche Entwicklung einer verbesserten Methode für präklinische Adipositas und von Studien zu Typ-2-Diabetes bekannt, die in Partnerschaft mit Data Sciences International (https://www.datasci.com/) (DSI) erfolgte. Die klinisch relevanten Modelle von Crown Bioscience und das implantierbare HD-XG-Glukosegerät von DSI bilden zusammen einen überlegenen Ansatz für die präklinische Erforschung von Stoffwechselerkrankungen.

Kürzlich veröffentlichte Arbeiten im Journal of Endocrinological Investigation und in Nature's Scientific Reports veranschaulichen die Vorteile einer neuen Methode, bei der das implantierbare HD-XG-Glukosegerät von DSI und die Modelle von Crown Bioscience zu spontaner und ernährungsbedingter Diabetes zum Einsatz kommen. Das HD-XG-Gerät ermöglicht eine kontinuierliche Langzeitmessung von Blutzucker, Temperatur und lokomotorischer Aktivität und eliminiert stressinduzierende Blutabnahmen, die die Blutzuckerwerte unbeabsichtigt verzerren und zu einem Abfall des Blutvolumens führen können. Die veröffentlichten Daten stützen die Verwendung dieser besseren Methode, um die Blutzuckerwerte in den klinisch relevanten Modellen von Crown Bioscience zu Stoffwechselkrankheiten bei Menschen gründlich zu überwachen.

"Wir freuen uns, Forschern diese leistungsstarke neue Methode zur Verfügung stellen zu können, um präklinische Adipositas- und Diabetesprogramme voranzubringen", sagte Dr. Jim Wang, Senior Vice President Cardiovascular and Metabolic Diseases (CVMD) Research bei Crown Bioscience. "Durch die Nutzung der Modelle von Crown Bioscience zur Rekapitulation menschlicher Stoffwechselerkrankungen und des HD-XG-Geräts von DSI zur zuverlässigen Untersuchung von Veränderungen der Blutzuckerwerte können Forscher einen völlig neuen Einblick in die Pathophysiologie von Stoffwechselerkrankungen und die Pharmakologie verwandter Prüfpräparate gewinnen."

"Wir sind über die Zusammenarbeit mit CrownBio zur Förderung der Einführung einer kontinuierlichen Glukosetelemetrie in Forschungsstudien sehr erfreut", sagte Eric Rieux, Vice President Global Sales and Marketing bei DSI. "Wir haben ein gemeinsames Ziel, das darin besteht, Wissenschaftler dabei zu unterstützen, die Blutzuckerwerte besser zu verstehen und letztendlich bessere Medikamente, Geräte und Therapien für die Menschen zu entwickeln."

Weitere Informationen zum Engagement von CrownBio im Bereich der kardiovaskulären und metabolischen Wirkstoffforschung finden Sie unter https://www.crownbio.com/cvmd (https://www.crownbio.com/cvmd)

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/)ist ein globaler Lösungsanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung im Bereich der Onkologie sowie im Bereich der entzündlichen, kardiovaskulären und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools unterstützt Crown Bioscience seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.

Über DSI

DSI (https://www.datasci.com/) bietet eine vollständige präklinische Plattform zur Bewertung physiologischer Daten für die Forschung von der Grundlagen- über die Wirkstoffforschung bis hin zur Arzneimittelentwicklung. DSI ist der führende Anbieter von Telemetriesystemen, Lösungen für Lungenkrankheiten, zugehörigen Softwareplattformen und Diensten.

