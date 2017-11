Bad Marienberg - Die Nordex-Gruppe (ISIN DE000A0D6554/ WKN A0D655) hat erneut einen Lieferauftrag in der Türkei gewonnen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ab April 2018 wird der Hersteller neun Turbinen mit einer Leistung von zusammen 30 Megawatt in der Provinz Izmir errichten. Kunde ist das Bauunternehmen Umut Insaat, das mit diesem Auftrag das sechste Projekt mit Nordex in der Türkei realisiert.

