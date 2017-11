Bad Nauheim - Für die Experten der "BÖRSE am Sonntag" ist der SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI (ISIN DE000A0MZ317/ WKN A0MZ31) der Fonds des Jahres.Eine hohe Qualität mit langfristig aktienähnlicher Rendite bei deutlich verringertem Risiko biete der SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI, über den Investoren gleichzeitig in mehrere unterschiedliche Anlagestrategien investieren würden. Die Vermögensverwaltung mit Sitz im Herzen von Berlin sei 2001 gegründet worden. Fondslenker und Geschäftsführer Christian Mallek könne im SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI in unterschiedliche Anlageinstrumente wie Aktien, aktiv gemanagte Fonds oder ETFs investieren. Bei jeder Investment-Idee werde geprüft, welches Anlageinstrument geeignet sei.

