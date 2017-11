Kurz nach dem bekannt wurde, dass der Bundespräsident die Parteispitzen von Union und SPD zu einem gemeinsamen Gespräch treffen will, kündigt Martin Schulz an, die Frage nach der GroKo den SPD-Mitgliedern zu überlassen.

Immer und immer wieder hatte Martin Schulz betont: "Mit uns wird es keine Große Koalition geben". Zwei Monate nach der Bundestagswahl steht der SPD-Chef im Willy-Brandt-Haus in Berlin und verkündet, dass seine Partei sich Gesprächen über eine mögliche Regierungsbeteiligung nicht verschließen werde. Sollten diese dazu führen, dass die SPD sich "in welcher Form auch immer an einer Regierung beteiligt", sollen die SPD-Mitglieder darüber abstimmen.

Nachdem bekannt wurde, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Parteispitzen von CDU, CSU und SPD zu einem gemeinsamen Gespräch in der kommenden Woche geladen hat, war klar, welche Richtung der Ex-Außenminister die Regierungsverhandlungen schieben will. Dass es Gespräche geben wird, hatte SPD-Generalsekretär Hubertus Heil bereits angekündigt, für Martin Schulz, markiert das gleichzeitig den Beginn eines internen Machtkampfes um die Parteispitze.

Eigentlich hätte es für Martin Schulz nach dem historisch schlechten Ergebnis bei den Bundestagswahlen im September nur bergauf gehen könnten. Eigentlich. Wäre da nicht FDP-Chef Christian Lindner gewesen, der die Sondierungen um eine mögliche Jamaika-Koalition in der Nach von Sonntag auf Montag völlig überraschend als gescheitert erklärte. Mit dem Satz "lieber gar nicht regieren, ...

