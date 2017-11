Berlin (ots) -



Kunden erhalten vom 24.11. bis 27.11.2017 mindestens 15 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment im Vattenfall Shop



Der letzte Freitag im November läutet traditionell die vorweihnachtliche Einkaufszeit ein. Wer bei Regen und Kälte nicht vor die Tür möchte, aber auf der Suche ist nach tollen Geschenken für seine Lieben oder für sich selbst, der kann bei uns clever online sparen. Unter dem Motto "Smart Friday" finden Vattenfall Kunden im Online Shop vom 24.11. bis zum 27.11.2017 spannende Rabatt-Aktionen aus den Bereichen Smart Home, Sicherheit und Entertainment.



Vorteilspreise von mindestens 15 bis hin zu 55 Prozent gibt es beispielsweise auf intelligente Produkte wie



- das Bosch Smart Home "Rundum sorglos" Starter Set (206,50 EUR statt UVP 459,90 EUR)



- das Philips Hue Starter Kit für die perfekte Lichtsteuerung inklusive gratis Sprachassistent Google Home Mini (84,10 EUR statt UVP 158,95 EUR) oder



- den Sonos Play One WLAN-Lautsprecher (152,15 EUR statt UVP 229,00 EUR).



Hersteller wie Panasonic, Tado, Sonos, Bosch oder Philips stehen für Innovation, hohe Qualität und Kundenzufriedenheit. Versand und Rückversand der Produkte sind selbstverständlich gratis.



Und so einfach geht es: Über den Link https://vattenfall.tink.de/smart-friday-sale gelangen Vattenfall Kunden zum Online Shop und identifizieren sich dort mit ihrer Vertragskontonummer. Damit steht ihnen das komplette Sortiment zu den dort aufgeführten vergünstigten Konditionen zur Verfügung.



Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen: Sandra Kühberger, sandra.kuehberger@vattenfall.de Media Relations & Editorial, Telefon +49 30 8182 2323