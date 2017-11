DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: Nach dem Erntedankfest findet in den USA am so genannten "Black Friday" ein bis 19:00 Uhr MEZ verkürzter Aktienhandel statt. Am Rentenmarkt wird bis 20:00 Uhr MEZ gehandelt.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.600,80 +0,24% +16,40% Euro-Stoxx-50 3.599,55 +0,77% +9,39% Stoxx-50 3.185,58 +0,44% +5,81% DAX 13.122,18 +0,87% +14,29% FTSE 7.416,03 -0,02% +3,82% CAC 5.417,41 +0,70% +11,42% Nikkei-225 22.550,85 +0,12% +17,98% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,86 -20

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,72 58,02 +1,2% 0,70 +3,0% Brent/ICE 63,76 63,55 +0,3% 0,21 +8,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.287,61 1.291,25 -0,3% -3,65 +11,8% Silber (Spot) 17,04 17,09 -0,3% -0,05 +7,0% Platin (Spot) 936,00 935,00 +0,1% +1,00 +3,6% Kupfer-Future 3,17 3,14 +1,0% +0,03 +25,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Leichte Gewinne dürfte die Wall Street zum Start am Freitag verbuchen. Allerdings dürfte das Geschäft am sogenannten "Black Friday" nur mit gebremster Dynamik stattfinden. Denn am Donnerstag waren wegen Thanksgiving die US-Börsen geschlossen, am Freitag findet nur ein bis 19.00 Uhr verkürzter Aktienhandel statt, der Anleihemarkt schließt eine Stunde später. Viele Anleger dürften also dem Markt ganz fernbleiben. Kurz nach Handelsstart stehen noch die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das Dienstleistungs- und das verarbeitende Gewerbe an.

Impulse könnte es im Einzelhandelssektor geben, der rund um Thanksgiving und vor allem auch am heutigen Freitag üblicherweise Rekordumsätze verzeichnet. Dazu gehören etwa Amazon, Wal-Mart, Target oder Macy's, die vorbörslich überwiegend noch keine Bewegung zeigen. Auch bei Energiewerten könnte es Bewegung geben, da der Ölpreis aktuell weiter zulegt. Neben der nach wie vor gestörten TransCanada-Pipeline rückt zunehmend das Treffen der Ölländer in der kommenden Woche in den Blick.

Am Aktienmarkt dürfte es mit den Aktien von SandRidge Energy nach oben gehen. Investor Carl Icahn hat einen Anteil von 13,5 Prozent an dem Öl- und Gas-Unternehmen erworben und ist damit zum größten Einzelaktionär aufgestiegen. Icahn hat bereits im Oktober den Anteil erworben, dieser wurde allerdings erst jetzt durch einen Artikel des Wall Street Journal bekannt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 55,3 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,2 zuvor: 54,6

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen zeigen sich mit moderaten Gewinnen. Rückenwind kommt vom deutschen ifo-Geschäftsklimaindex. Er ist von seinem Rekordniveau im Vormonat im November nochmals deutlich gestiegen. Damit setzt sich die Serie zuletzt teils sehr robuster Konjunkturdaten aus Europa und Deutschland fort. Hintergrund der besseren Entwicklung des gesamteuropäischen Index sind Aufschläge im Bankensektor von 1,7 Prozent. Der Sektor profitiert von den sich weiter aufhellenden Wirtschaftsaussichten für Europa. Deutsche Bank sind mit plus 1,1 Prozent einer der Hauptgewinner am deutschen Aktienmarkt. Hier stützt laut Händlern auch, dass es grünes Licht aus Malaysia für die Beteiligung der chinesischen HNA an der Deutschen Bank gibt. Thyssen gewinnen 1,2 Prozent. Der Finanzinvestor Cevian hat die schwache Marge bei Thyssen kritisiert. "Neue Gründe dafür gibt es nicht, Cevian will damit einfach den Kurs treiben", sagt ein Analyst. Daneben hat Merrill Lynch die Aktie auf die Kaufliste genommen. Für einen Kurssprung von 4,7 Prozent bei Mediaset sorgt ein Zeitungsbericht, wonach ein "Friedensvertrag" mit Telecom Italia und damit auch dem Großaktionär Vivendi geschlossen werden könnte. Vivendi hält große Anteile sowohl an Mediaset wie auch an Telecom Italia, muss sich aber auf Anweisung der italienischen Regulierungsbehörde wegen Wettbewerbsbedenken für eine Beteiligung entscheiden. Vivendi gewinnen 0,3 Prozent, Telecom Italia 1,7 Prozent. VW liegen 1,8 Prozent im Plus. Damit machen sie laut Händlern die jüngsten Verluste zum Teil wieder wett. Ähnlich RWE, die um 0,8 Prozent steigen. Dagegen machen die Anleger weiter einen Bogen um Fresenius - mit Abschlägen von 1,4 Prozent bildet die Aktie das Schlusslicht im DAX. Im MDAX ziehen Osram nach einer Kaufempfehlung durch Baader Helvea um rund 1,9 Prozent an und Hugo Boss nach einer Empfehlung von Warburg um 1,1 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:04 Do, 17:33 % YTD EUR/USD 1,1858 +0,07% 1,1849 1,1847 +12,8% EUR/JPY 132,20 +0,06% 132,13 131,74 +7,5% EUR/CHF 1,1639 +0,01% 1,1638 1,1632 +8,7% EUR/GBP 0,8905 -0,12% 0,8916 1,1232 +4,5% USD/JPY 111,48 -0,02% 111,50 111,20 -4,6% GBP/USD 1,3317 +0,20% 1,3291 1,3306 +7,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mehrheitlich mit leichten Aufschlägen haben sich die Börsen in Ostasien zum Wochenausklang gezeigt. In Schanghai stabilisierte sich der Aktienmarkt nach dem Einbruch um 2,3 Prozent auf ein Zweimonatstief am Vortag. Auch der Nikkei-225 erholte sich im Handelsverlauf von anfänglichen Einbußen und drehte ins Plus. Nach der Feiertagspause am Donnerstag hatte der Index zunächst die schwache Vortagesentwicklung nachgeholt, doch mit einem anziehenden Dollar schaffte der Nikkei-225 den Sprung in positives Terrain. An der Börse in Sydney schloss der S&P/ASX 200 mit einem leichten Abschlag. Der Kospi in Seoul schloss auf seinem Tageshoch. Der Hang-Seng-Index, der im Zuge der deutlichen Abgaben in Schanghai am Vortag unter Druck geraten war, stieg im späten Handel um 0,5 Prozent, blieb damit aber weiterhin unter der Marke von 30.000 Punkten. Teilnehmer sprachen von Gelegenheitskäufen auf dem niedrigeren Niveau, obwohl der Hang-Seng-Index mit einem Plus von 36 Prozent seit Jahresbeginn die weltweit beste Entwicklung aufweist. Massiv abwärts ging es für die Aktie von Mitsubishi Materials, die um 8,1 Prozent einbrach. In der Spitze hatte das Minus 11 Prozent betragen. Grund sind Qualitätsprobleme des Konzerns, der unter anderem Teile für die Flugzeug- und Autoindustrie herstellt. Im Oktober hatte schon der Stahlkonzern Kobe Steel Qualitätsprobleme eingestehen müssen. Die Aktie von Kobe Steel fiel im Gefolge von Mitsubishi Materials um 0,4 Prozent.

CREDIT

Erneut wenig verändert zeigen sich am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS). Nach der Welle der Risikoaversion und der anschließenden Spread-Verflachung gehe es nun auf niedrigem Spread-Niveau seitwärts.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer erleidet Rückschlag bei Studie zu Amikacin

Die Bayer AG mit einem Kombinationsprodukt zur Behandlung von Lungenentzündung einen Rückschlag erlitten. Eine Studie der klinischen Phase III mit Amikacin Inhale bei intubierten und mechanisch beatmeten Patienten mit gram-negativer Pneumonie hat ihren primären Endpunkt verfehlt, wie der Pharma- und Chemiekonzern mitteilte.

Deutsche-Bank-Vorstand Matherat fordert regulatorische Stabilität

Die Regulierungsbehörden sind nach Ansicht von Deutsche-Bank-Vorstandsmitglied Sylvie Matherat in der Pflicht, die großen Unsicherheiten, denen die Banken ausgesetzt sind, abzufedern. Sie forderte regulatorische Stabilität ein. "Wir befinden uns weiterhin in einem Zustand des permanenten regulatorischen Wandels", sagte Matherat, die im Vorstand der Deutschen Bank für Regulierungsthemen zuständig ist, auf der Handelsblatt-Tagung European Banking Regulation.

Alno findet keinen Investor und stellt Geschäftsbetrieb ein

Der insolvente Küchenhersteller Alno stellt seinen Geschäftsbetrieb endgültig ein. In dem durchgeführten Verkaufsprozess habe kein Interessent ein Angebot für den Erwerb des Geschäftsbetriebs der Alno AG abgegeben, teilte das Unternehmen aus Pfullendorf mit. Die verbliebenen Vermögenswerte sollen soweit möglich in den nächsten Monaten im Rahmen einer Einzelverwertung verkauft werden.

IKB könnte 2017/18 rote Zahlen schreiben

Die IKB Deutsche Industriebank AG hat im ersten Geschäftshalbjahr dank geringerer Kosten und weiter gutem Geschäft mit dem Mittelstand höhere Erträge erzielt. Bei der Vorlage der Zahlen warnte die Bank aus Düsseldorf zugleich vor einem möglicherweise "deutlich negativen Konzernergebnis" im Gesamtjahr aufgrund von Sondereffekten im zweiten Geschäftshalbjahr.

Schott übernimmt Joint Venture von japanischer NEC

Der Glas- und Glaskeramikhersteller Schott wird künftig alleiniger Besitzer der NEC Schott Components sein. Das Unternehmen übernimmt nach eigenen Angaben die beim bisherigen Partner NEC liegenden 49 Prozent. Die Transaktion soll vor Ende des Jahres abgeschlossen werden. Einen Kaufpreis nannte Schott nicht.

Banco BPI verkauft Assets an Caixabank für 222 Millionen Euro

November 24, 2017 07:26 ET (12:26 GMT)

Die portugiesische Bank BPI verkauft ihr Lebensversicherungs- und Pensionsverwaltungsgeschäft sowie zwei Investmentfonds für 222 Millionen Euro an ihren Mutterkonzern Caixabank. Die spanische Caixabank SA, die 84,5 Prozent an der Banco BPI SA hält, zahlt über ihre Tochter Vidacaixa 135 Millionen Euro für das Lebensversicherungs- und Pensionsgeschäft. Zudem übernimmt Caixabank BPI Asset Management und BPI Global Investment Fund für 75 Millionen bzw 8 Millionen Euro.

Saint-Gobain will Vertrag von CEO um vier Jahre verlängern

Der Industriekonzern Saint-Gobain setzt auf Kontinuität. Der kommenden Hauptversammlung im Juni 2018 werde vorgeschlagen, den Vertrag von CEO Pierre-Andre de Chalendar um vier Jahre zu verlängern, teilte die Compagnie de Saint-Gobain SA mit.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

