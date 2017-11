Baden-Baden (ots) -



Ein Erlös von deutlich über 57.000 Euro Euro konnte bei der Versteigerung eines Gemäldes des 19-jährigen Künstlers Leon Löwentraut erzielt werden. Die Auktion diente dem guten Zweck: Im Rahmen des RTL-Spendenmarathons stellte der begnadete Nachwuchskünstler sein Werk "We stay together" live in der Sendung fertig. Nun wurde es bei United Charity, Europas größtem Auktionsportal für Kinder in Not, für den sensationellen Erlös versteigert.



Nach einem Bieterwettstreit, bei dem 26 Gebote abgegeben wurden, sicherte sich eine Bieterin aus München das 1,60 auf 1,20 Meter große Unikat aus Kohle und Acryl auf Leinwand. Sie kann sich nun sogar über noch mehr als ihren eigentlichen Auktionsgewinn freuen: Begeistert vom hohen Erlös, lud Leon Löwentraut sie spontan zur Besichtigung seines Ateliers ein und hat versprochen, das Werk persönlich zu übergeben. Für ein Kunstwerk ist es der höchste Erlös, der jemals bei www.unitedcharity.de erzielt werden konnte - selbst Andy Warhols "Marilyn Monroe" als Siebdruck mit Original-Signatur wurde weit übertroffen: Dieses Werk wurde Mitte des Jahres für rund 25.000 Euro versteigert.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als sieben Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



