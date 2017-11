Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Geschäftsklima steigt auf neues Allzeithoch

Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft ist weiter hervorragend. Im November stieg der Ifo-Geschäftsklimaindex auf 117,5 von 116,8 Punkten im Vormonat, wie das Münchner Ifo Institut nach seiner monatlichen Umfrage unter rund 7.000 Managern mitteilte. Damit markierte der Index ein neues Allzeithoch, nachdem er schon im Oktober auf einen Rekordwert gestiegen war. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen stabilen Wert von 116,7 Punkte erwartet.

NordLB: EZB muss nach Ifo-Rekord die Kurve bekommen

NordLB-Analyst Christian Lips nimmt nach dem neuen Ifo-Rekord die Geldpolitik in den Blick. "Die Unternehmen zeigen sich damit auch gänzlich unbeeindruckt von der politischen Hängepartie in Berlin. Der Auslastungsgrad nimmt deutlich zu", urteilt Lips. "Die EZB muss daher nächstes Jahr endlich die Kurve kriegen und den Exitpfad konsequent und auch zügiger verfolgen."

Commerzbank: Ifo-Rekord trotz politischer Unsicherheit

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer zeigt sich etwas verwundert, dass der Ifo-Index trotz des Jamaika-Debakels weiter gestiegen ist. "Das vierwöchige Gezerre um eine Jamaika-Koalition hat die Unternehmen überhaupt nicht beunruhigt. Die Ifo-Daten bestätigen noch einmal, dass sich die deutsche Wirtschaft in einer äußerst robusten Verfassung befindet. Ihre Wettbewerbsfähigkeit ist noch immer hoch, und die lockere EZB-Geldpolitik facht die Nachfrage an."

ING: Deutsche Firmen in Partylaune

"Die deutschen Firmen feiern eine Party, als gäbe es kein Morgen", merkt ING-Bank-Volkswirt Carsten Brzeski zum neuen Rekordhoch des Ifo-Geschäftsklimas an. Allerdings sollte bedacht werden, dass die Umfrage teilweise vor dem Scheitern der Jamaika-Gespräche erhoben worden sei. "Der erste wirkliche Test über die politischen Auswirkungen auf das Geschäftsklima kommt daher erst im Dezember."

Im Gegensatz zur Fed nimmt EZB niedrige Inflation gelassen

Es ist ein Rätsel, das sich weltweit stellt und sich auch weiterhin nicht erklären lässt: Die Weltkonjunktur zieht kräftig an, aber das mit seltsam geringer Inflation. Die unterschiedliche Position der Geldpolitiker auf beiden Seiten des Atlantiks zu diesem Phänomen treibt allmählich einen Keil zwischen beide Märkte. Die Protokolle der US-Notenbank zeigen, dass deren oberste Währungshüter angesichts einer unter ihrem Zielwert verharrenden Inflation zunehmend nervös werden. Dagegen gibt sich in Frankfurt die Europäische Zentralbank (EZB) weiterhin ziemlich gelassen.

EZB-Bankenaufseherin bemängelt "Overbanking" in Europa

In Europa gibt es nach Ansicht von Bankenaufseherin Daniele Nouy zu viele Kreditinstitute. Es sei in Europa das Phänomen des "Overbanking" zu beobachten, sagte die Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) bei der Handelsblatt-Tagung European Banking Regulation. Für die erforderliche Konsolidierung sei der Weg jedoch mittlerweile geebnet.

Bundesbank meldet bei EU-Entwurf zu kleinen Banken Bedenken an

Der Deutschen Bundesbank umfasst ein EU-Entwurf zu vereinfachten Melderegeln für kleine Banken zu viele Institute. Laut Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret würden damit die Erleichterungen bei Berichts- und Offenlegungspflichten für 90 Prozent der Banken und Sparkassen greifen. "Das ginge schon ziemlich weit", sagte Dombret im Interview mit der Börsenzeitung.

Deutsche-Bank-Vorstand Matherat fordert regulatorische Stabilität

Die Regulierungsbehörden sind nach Ansicht von Deutsche-Bank-Vorstandsmitglied Sylvie Matherat in der Pflicht, die großen Unsicherheiten, denen die Banken ausgesetzt sind, abzufedern. Sie forderte regulatorische Stabilität ein. "Wir befinden uns weiterhin in einem Zustand des permanenten regulatorischen Wandels", sagte Matherat, die im Vorstand der Deutschen Bank für Regulierungsthemen zuständig ist, auf der Handelsblatt-Tagung European Banking Regulation.

Bundesrat gegen europäische Einlagensicherung für Bankguthaben

Die Bundesländer haben auch den überarbeiteten Brüsseler Plänen für eine europäische Einlagensicherung ("Edis") für Bankguthaben eine deutliche Absage erteilt. "Der Bundesrat lehnt den Verordnungsvorschlag zur Errichtung eines europäischen Einlagenversicherungssystems mit einem gemeinsamen Einlagenversicherungsfonds ab", erklärten die Länder in ihrer Stellungnahme zu dem entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission.

Steinmeier lädt Merkel, Seehofer und Schulz zu gemeinsamem Gespräch

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will in der kommenden Woche mit CDU-Chefin Angela Merkel, dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer und SPD-Chef Martin Schulz ein "gemeinsames Gespräch" im Schloss Bellevue führen. Das teilte die Sprecherin des Bundespräsidenten mit. "Dabei soll es um die Lage nach dem Abbruch der Sondierungsgespräche von CDU, CSU, FDP und Grünen gehen", erklärte sie. Der genaue Termin des Treffens werde zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

SPD nähert sich Fortsetzung der GroKo an

Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche wollen Union und SPD Neuwahlen vorerst vermeiden. CDU und CSU hatten sich für eine Fortsetzung der Großen Koalition ohnehin schon offen gezeigt, jetzt bewegt sich auch die SPD und will Gespräche führen. Die Sozialdemokraten haben sich aber noch nicht festgelegt und halten sich neben einer Fortsetzung der schwarz-roten Regierungskoalition auch die Unterstützung einer Minderheitsregierung unter Kanzlerin Angela Merkel offen.

Laschet gegen Minderheitsregierung und für GroKo

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat sich gegen eine Bundesregierung mit wechselnden Mehrheiten ausgesprochen. Deutschland könne nicht mit einer Minderheitsregierung regiert werden, sagte das CDU-Präsidiumsmitglied am Freitag im ZDF-Morgenmagazin. Wenn sein Parteikollege Jens Spahn sich so etwas vorstellen könne, dann liege er "politisch falsch". Spahn hatte sich einem Zeit-Bericht zufolge für eine Minderheitsregierung ausgesprochen, falls es mit der SPD nicht klappt.

Fratzscher: Risiko des Stillstands in Deutschland "enorm groß"

Nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition ist das Risiko des Stillstands nach Auffassung des Ökonomen Marcel Fratzscher "enorm groß". Gerade jetzt, in "wirtschaftlich goldenen Zeiten", sei es wichtig, den Grundstein zu legen für die künftige Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) auf der Handelsblatt-Tagung European Banking Regulation. Deshalb brauche das Land eine handlungsfähige Regierung.

Merkel will bei Ost-Gipfel auch über Ukraine-Konflikt reden

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für das Gipfeltreffen der "Östlichen Partnerschaft" am Freitag in Brüssel auch Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko über den Ukraine-Konflikt angekündigt. "Ich werde insbesondere auch mit dem Präsidenten Poroschenko natürlich über den Ukraine-Konflikt mit Russland sprechen und schauen, dass wir in diesem ja doch sehr schwierigen Konflikt auch vielleicht kleine Fortschritte machen können", sagte Merkel bei ihrem Eintreffen zu der Veranstaltung.

Theresa May schließt Entgegenkommen bei EU-Finanzforderungen nicht aus

Die britische Premierministerin Theresa May hat ein Entgegenkommen bei den Finanzverpflichtungen Großbritanniens gegenüber der EU nicht ausgeschlossen. Allerdings müsse ein solches Entgegenkommen in jedem Fall an ein endgültiges Abkommen über die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU nach dem Brexit geknüpft sein, sagte May am Freitag bei ihrer Ankunft in Brüssel.

Schweden Okt Erzeugerpreise +0,3% gg Vormonat

Schweden Okt Erzeugerpreise +2,5% gg Vorjahr

Taiwan BIP 3Q revidiert +3,10% gg Vorjahr (vorläufig: +3,11%)

Taiwan BIP 3Q revidiert +1,67% gg Vorquartal (vorläufig: +1,81%)

Taiwan BIP-Prognose 2017 +2,58% nach +2,11%

