"Wie Apple den Medizin-Markt erobern will" lautet eine Meldung, welche auf die Entwicklung eines Blutzuckermessgeräts durch Apple eingeht.[1] Hiermit wird deutlich, dass sich die Medizintechnik-Branche wie viele andere Branchen in oder noch vor einem tiefgreifenden Umbruch befindet. Die Digitalisierung beeinflusst die über 11.000 Unternehmen und mehr als 190.000 Beschäftigten in Deutschland nachhaltig. Entsprechend müssen die Produkte als auch deren Entwicklung digital reformiert werden: Statt abgeschlossener Systeme mit niedrigen Stückzahlen wie zum Beispiel Computertomografen oder kleinerer Sensorgeräte in hohen Stückzahlen wie beispielsweise Blutzuckermessgeräte werden heute vermehrt vernetzte Systemlösungen gefordert. Diese interoperablen Systeme sammeln Daten, legen diese in private und öffentliche Cloud-Speicher ab und werden Over-the-Air (OTA) mit Software-Updates versorgt. Die Entwicklung solcher Systeme erfordert eine interdisziplinäre Zusammenarbeit unterschiedlicher Experten sowie beschleunigte und dynamische Entwicklungsprozesse. Etablierte Methoden werden deshalb in Frage gestellt und neue Tools zur Entwicklungsunterstützung genutzt.

Das Herausforderungsvieleck als entscheidende Hürde

Risikomanagement, Zulassungszeiten, finanzieller Druck, gewachsene Strukturen mit etablierten Methoden und deren Einhaltung und so weiter - die Herausforderungen in der Elektronikentwicklung medizintechnischer Produkte sind sehr unterschiedlich.[2] Hinzu kommen immer kürzere Produkteinführungszeiten (time-to-market) sowie schnellere Innovationszyklen in Relation zur sukzessiv ansteigenden Komplexität der Entwicklungen für die neuartigen, vernetzten Systemlösungen. Und natürlich muss die Qualität der Produkte weiterhin auf dem etablierten hohen internationalen Standard gehalten werden. In den Projekten selbst werden mehr und mehr Systeme entwickelt, die in sich aus Systemen bestehen und mit denselben vernetzt sind, was das Management der Entwicklungen komplexer macht. Demzufolge verändert sich das magische Dreieck des Projektmanagements zu einem Vieleck, in dem jedes Dreieck für ein Teilprojekt einer Systementwicklung steht (Bild 1).

Die genannten Herausforderungen in den (Teil-)Projekten in ihrer Vielfalt zu bewältigen, ist sowohl für große Konzerne als auch den Mittelstand sowie Startups die entscheidende Hürde hinsichtlich des Bestehens am Markt.[3] Bricht man die oben aufgezählten Punkte auf eine tiefere Ebene herunter, ergeben sich spezifische, zu lösende Aufgaben, die nachfolgend näher betrachtet werden:

Das Überführen der bisherigen Elektronikentwicklung hin zu einem Entwickeln von vernetzten Produkten beziehungsweise Systemlösungen.

Der systematische Einsatz einer modularen Elektronikentwicklung.

Die Reaktionsfähigkeit auf die beschleunigten Veränderungen in der Entwicklung aufgrund der Globalisierung.

Das Schaffen von Voraussetzungen für OTA-Updates und eine Softwareversionierung in den Produkten.

Das Adressieren steigender Sicherheitsanforderungen.

Vom isolierten Gerät zur modularen und vernetzten Systemlösung

Vermehrt werden im Bereich der Medizintechnik vernetzte Produkte und Systemlösungen von den Kunden gewünscht oder sogar erwartet - die Entwicklung eines isolierten Geräts zur Messung spezifischer Vitalparameter wie beispielsweise des Blutdrucks oder -zuckers ist nicht mehr zeitgemäß. Die Elektronik der Geräte muss Schnittstellen besitzen, die eine Vernetzung mit anderen Geräten ermöglicht; die Vielfalt an Vernetzungstechnologien wie unter anderem Bluetooth Low Energy, Wi-Fi und IoT-Narrowband in Kombination ...

