Düsseldorf (ots) - Die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF), Elke Ferner, hat angesichts möglicher Sondierungsgespräche der SPD mit anderen Parteien zwei Mitgliederentscheide gefordert. "Wir sollten unsere Mitglieder befragen, ob die SPD Sondierungsgespräche bzw. Koalitionsverhandlungen aufnehmen soll", sagte Ferner der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe) und fügte hinzu: "Ein vorliegendes Ergebnis braucht in jedem Fall eine Zustimmung der Mitglieder." Inhaltlich übte Ferner bereits Druck auf die Union aus. "Es ist jetzt an der Union, Vertrauen wieder aufzubauen", sagte sie. Für die SPD wichtige Vorhaben wie die Solidarrente und das Rückkehrrecht von Teilzeit zur alten Arbeitszeit seien im Koalitionsvertrag vereinbart und von der Union blockiert worden. "Die Union kann ihre Blockade jetzt aufgeben und beide Gesetzentwürfe mit uns beschließen", sagte Ferner



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621