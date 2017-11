FRANKFURT (Dow Jones)--Die BMW Group setzt ihre Elektromobilitätsstrategie konsequent um. Künftig bündelt das Unternehmen seine Technologiekompetenz rund um die Batteriezelle in einem Kompetenzzentrum. Dafür wurde am Freitag der symbolische Grundstein in München gelegt, wie der Autobauer mittelte.

Ziel des interdisziplinären Zentrums sei es, die Technologie der Batteriezelle voranzutreiben und die Produktionsprozesse technologisch zu durchdringen. BMW investiert in den Standort in den nächsten vier Jahren 200 Millionen Euro und beschäftigt dort 200 Mitarbeiter. Eröffnet werden soll das Zentrum Anfang 2019.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2017 07:37 ET (12:37 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.