Der aktuelle Weltbevölkerungsreport der UNO rechnet für 2030 mit 8,5 Milliarden Menschen. 2050 sollen es knapp 10 Milliarden sein. Den grössten Zuwachs steuert der afrikanische Kontinent bei. Hier leben 2017 1,256 Milliarden Menschen. 2030 sollen es 1,704 sein. Im Jahr 2050 bereits 2,528 Milliarden. Der Anteil Afrikas wird von rund einem Sechstel auf ein gutes Viertel steigen. Im Jahr 2010 werden es laut UN genau 40% sein. Umweltprobleme vor Ort und Migrationsprobleme werden also zunehmen.

Sie sind die eine Seite der Medaille. Die andere sind die Chancen, die der afrikanische Kontinent bietet. Während die westlichen Industrienationen Afrika hauptsächlich wegen seiner Bodenschätze auf dem wirtschaftspolitischen Radar haben, investieren die Chinesen dort in die Landwirtschaft. So verrückt es klingt: Bevölkerungswachstum allein sorgt für florierende Wirtschaftsunternehmen. Die Zahl der Firmen wächst jedoch nicht im gleichen Rhythmus wie die Bevölkerung, und so haben die Platzhirsche in den Wachstums- und Zuwanderungsgebieten alle Trümpfe in der Hand. Pro Kopf der Bevölkerung mag sich am Bruttosozialprodukt nicht viel ändern. Die Firmen jedoch sind fein raus. Denn je mehr Menschen zu versorgen sind, desto mehr Produkte und Dienstleistungen ...

