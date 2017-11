Wien - Franklin Templeton hat über seine Plattform Libertyshares fünf Smart-Beta-Aktien-ETFs zum Vertrieb in Österreich zugelassen, so die Experten von "FONDS professionell".Die US-Amerikaner seien im September in den ETF-Markt eingestiegen und hätten ihre Produkte im europäischen Raum bislang an den Börsen von Frankfurt und London zugelassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...