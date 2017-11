BERLIN (Dow Jones)--Beim sogenannten Diesel-Gipfel kommenden Dienstag in Berlin sollen endlich auch konkrete Maßnahmen zur Luftreinhaltung in den Städten vorgestellt werden. "Der Bund wird präsentieren, mit welchem Programm die zusätzlich zugesagten Mittel von bis zu 1 Milliarde Euro für wirksame kommunale Maßnahmen so schnell wie möglich umgesetzt werden können", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin. Bislang ist von der Summe, die zu Teilen auch von der Autoindustrie kommen soll, noch kein Cent geflossen.

Zu dem Treffen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Oberbürgermeister von rund 30 Städten eingeladen, deren Luftqualität in besonderem Maße von Stickstoffbelastungen beeinträchtigt ist, wie Demmer erklärte. Hinzu kommen die Minister für Verkehr, Umwelt und Finanzen. Teilnehmen werden auch der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag sowie der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Außerdem reisen die Ministerpräsidenten aus Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen ins Kanzleramt.

"Bei diesem zweiten Treffen im Bundeskanzleramt wird anknüpfend an die Ergebnisse des ersten Treffens vom 4. September der Dialog mit den Kommunen fortgesetzt", sagte Demmer. "Die Kommunen werden nun vorstellen, mit welchen konkreten Maßnahmen, die sie selbst ergreifen wollen, die Einhaltung der Luftqualitätsgrenzwerte möglichst schnell erreicht werden kann." Bund, Länder und Kommunen würden bei der Ausarbeitung dieser Maßnahmen in den Städten eng zusammen und "wir erwarten, dass wir zu einem gemeinsamen Ergebnis zur Umsetzung dieser Maßnahmen kommen", betonte Demmer.

Kontakt zum Autor: sttefan.lange@wsj.com

DJG/stl/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2017 07:45 ET (12:45 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.