Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD-Mitglieder werden das letzte Wort haben, wenn sich die Partei zu einer Fortsetzung der Großen Koalition durchringen oder eine unionsgeführte Koalition im Bundestag tolerieren sollte. Das kündigte SPD-Chef Martin Schulz in Berlin an. "Sollten die Gespräche dazu führen, (...), werden die Mitglieder unserer Partei darüber abstimmen", sagte Schulz im Willy-Brandt-Haus.

Deutschland befinde sich zwar nicht in einer Staatskrise, aber dennoch in einer schwierigen politischen Lage, meinte der gescheiterte Kanzlerkandidat. Er versicherte in seinem kurzen Statement den Bürgern und den europäischen Partnern, dass sich die Genossen "ihrer Verantwortung für Deutschland und ihrer Verantwortung für Europa" sehr wohl bewusst seien. Schulz dämpfte aber die Hoffnungen auf eine rasche Einigung mit den anderen Parteien. "In den nächsten Tagen und Wochen werden viele Gespräche geführt werden."

Die SPD hatte am Donnerstag ihre Haltung zur Auflösung der politischen Blockade geändert. Die Genossen stehen nun zu Gesprächen mit der Union zur Verfügung, um Neuwahlen abzuwenden. Im Raum stehen die Fortsetzung der Großen Koalition oder eine Tolerierung einer von der Union geführten Bundesregierung. Der durch das schwache Wahlergebnis angeschlagene Parteichef erhielt Unterstützung von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. Schulz sei "die Nummer eins der SPD und er wird es auch bleiben".

Anfang kommender Woche kommt der 61-Jährige in Schloss Bellevue auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Kanzlerin Angela Merkel und dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer zusammen. Dabei sollen Wege zu einer stabilen Regierungskoalition geprüft werden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2017 07:54 ET (12:54 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.