Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Chefs der wichtigsten Notenbanken und Finanzaufsichtsbehörden (GHOS) werden am 7. Dezember in Frankfurt über die Reformen der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 informieren. Das geht aus einer Einladung der Europäischen Zentralbank (EZB) hervor, deren Präsident Mario Draghi zugleich GHOS-Chef ist. Demnach stellt sich Draghi in einer um 17.00 Uhr beginnenden Pressekonferenz gemeinsam mit dem Chef des Baseler Ausschusses, Stefan Ingves, den Fragen von Journalisten.

Basel 3 stand bis zuletzt in Deutschland stark in der Kritik. Kritikpunkt ist, dass die Richtlinie den Nutzen, den Banken aus dem Einsatz interner Modelle bei der Berechnung der eigenen Risikoaktiva und damit ihrer Eigenkapitalanforderungen ziehen dürfen, stärker eingeschränkt werden soll als den Europäern lieb ist. So müssen die Risikoaktiva mindestens 72,5 Prozent des Werts ausmachen, der im Rahmen des so genannten Standardansatzes ermittelt wurde.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2017 07:57 ET (12:57 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.