Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Der am schnellsten wachsende Autohersteller Chinas, GAC Motor, ist mit den luxuriösesten Neumodellen angetreten, unter anderem mit GM8, dem ersten MPV-Fahrzeug der Marke, dem intelligenten elektrischen Konzeptauto iSPACE und dem selbstfahrenden GE3. Präsentiert wurden die Modelle auf der 2017 Guangzhou International Automobile Exhibition am 17. November, bei der fortschrittliche Designkonzepte und zukunftsweisende Technologien im Mittelpunkt standen.



Mit Blick auf das obere Marktsegment wurde der GM8 auf der Level-C-Plattform von GAC Motor entwickelt, die die weltweit besten Ressourcen und modernste Technologien integriert. Die wahre Spitzenklasse des neuen MPV zeigt sich nicht nur im spektakulären Außendesign, sondern auch durch luxuriösen Komfort-Fahrsitze, intelligente Technologien und exzellente Sicherheitsfunktionen.



"Der chinesische Automarkt verzeichnet gegenwärtig eine wachsende Nachfrage nach geräumigen und praktischen MPV, die sowohl die Anforderungen von Familien als auch geschäftliche Ansprüche erfüllen können", sagte Yu Jun, President von GAC Motor. "Mit dem Allround-Fahrzeug GM8 will GAC Motor die Maßstäbe im Spitzensegment des chinesischen MPV-Markts auf den neusten Stand bringen und diesen Bereich im neuen Zeitalter der High-End-Fahrzeuge neu definieren."



Das Fahrzeugangebot der gehobenen Klasse von GAC Motor, die den MPV GM8, die Limousine GA8 und den luxuriösen SUV GS8 umfasst, ist offiziell im Markt angekommen. Sie macht das Unternehmen zum ersten Autohersteller, der Limousinen, SUV und MPV des mittleren bis oberen Marktsegments abdeckt, und zwar mit einer kompletten Aufstellung mit luxuriösen Fahrzeugen der C-Klasse.



Der GM8 MPV wird voraussichtlich am 30. Dezember in China ausgeliefert und liegt bei einer Preisspanne zwischen 180.000 und 270.000 Yuan (27.000 - 41.000 USD).



Mithilfe umfassender Recherchen zu den Fahrgewohnheiten und zum Lebensstil der jungen Generation hat GAC Motor das iSPACE entwickelt - ein elektrisches Konzeptauto, das ein bahnbrechendes Konzept unter dem Motto "Auto stoppt, Leben startet" vermittelt. Das Fahrzeug wird hier als ein mobiler Lebensraum betrachtet, bei dem ein Wechsel zwischen den Modi Fahren und Leben ganz einfach ist.



WitStarII, das selbstfahrenden Fahrzeug der zweiten Generation von GAC Motor, vorgestellt auf der 2017 Guangzhou International Automobile Exhibition, wurde auf der Basis des ersten Elektrofahrzeugs des Unternehmens namens GE3 hergestellt. Im Fahrzeug sind hochpräzise Sensorlösungen umgesetzt, darunter Lidar-System mit 64-Laserstrahlen, 360-Grad-Kamera und 77G Millimeter-Wellenradar, das bei unterschiedlichen Straßenbedingungen eingesetzt wird.



Durch seine Vorreiterrolle bei der Entwicklung neuer Konzepte mithilfe von Wissenschaft und Technologie konnte GAC Motor ein hochklassiges Fahrzeugspektrum fertigstellen, das zukünftigen Trends entspricht. Gleichzeitig wurde damit ein umweltfreundlicher und kohlenstoffarmer Auto-Lifestyle mit den Vorteilen aus dem Bereich der neuen Energien geschaffen.



Rod Alberts, geschäftsführender Direktor der Detroit Auto Dealers Association (DADA) und der North America International Auto Show (NAIAS), besuchte die große Fahrzeugpräsentation von GAC Motor auf der 2017 Guangzhou International Automobile Exhibition und lud GAC Motor offiziell ein, im nächsten Januar an der Autoshow teilzunehmen.



Im Jahr 2018 wird GAC Motor voraussichtlich zur NAIAS zurückkehren und ein Fahrzeugsortiment mit Blockbustern zeigen, darunter den GM8, GA8, GS8, die neue seriengefertigte Limousine GA4 sowie ein völlig neuartiges Konzeptauto.



Yu Jun wies darauf hin, dass das strategische Ziel des Unternehmens stets der Aufbau einer chinesischen Marke der Weltklasse gewesen sei, die den globalen Markt ansteuert. Bisher hat GAC Motor ein weltweites Vertriebs- und Servicenetz in 14 Ländern etabliert, das den Nahen Osten, Südostasien, Osteuropa, Afrika und Nordamerika abdeckt.



"Der GM8 kennzeichnet einen neuen Meilenstein, der unser Produktangebot der gehobenen Klasse ergänzt. Wir treten gegenwärtig in eine völlig neue Unternehmensära ein, denn wir positionieren unsere Marke in Richtung auf das anspruchsvolle Marktsegment," sagte er. "Wir bauen derzeit das erste F&E-Zentrum in Nordamerika in diesem Jahr und beabsichtigen, bis 2019 auf den Markt in Nordamerika einzutreten."



Die im Jahr 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group und entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. Das Unternehmen erzielte 2016 gegenüber dem Vorjahr ein Wachstum von 96 Prozent, das höchste aller chinesischen Marken in diesem Zeitraum. GAC Motor nimmt mittlerweile im fünften Jahr in Folge den Spitzenplatz unter allen chinesischen Marken in der 2017 China Initial Quality StudySM (IQS) ein. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine Produktionskapazität von 500.000 Fahrzeugen bis 2017 und von 1.000.000 Fahrzeugen bis 2020 zu erreichen.



