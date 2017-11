Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mulfingen (pts022/24.11.2017/14:00) - Insgesamt 115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ebm-papst wurden im November in der Mulfinger Stauseehalle für ihre jahrzehntelange Treue zum Unternehmen geehrt. Zur Feier eingeladen waren all diejenigen, die ihr Firmenjubiläum zwischen Juli und Dezember 2017 feierten sowie 16 Senioren, die in dieser Zeit in den Ruhestand verabschiedet worden waren. Geschäftsführung, Personalleitung und Betriebsrat dankten den Jubilaren für ihr Engagement. Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung der ebm-papst Gruppe, betonte in seiner Rede, dass alle Anwesenden maßgeblich am Erfolg von ebm-papst in den letzten Jahrzehnten beteiligt waren: "Wir ehren heute 115 Jubilare mit 45, 40, 35, 30, 25, 20 und 10 Jahren Zugehörigkeit, zusammengerechnet 2.370 Jahre Erfolg im Unternehmen, die alle nicht nur erfolgreiche, sondern auch aufregende Zeiten erleben durften. Mit dieser Feier möchten wir uns herzlich bei Ihnen bedanken - Sie sind es, die den Unterschied ausmachen!" Ein Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Stimmenparodist und Comedian Jörg Hammerschmidt, der in die Rolle bekannter Persönlichkeiten wie Udo Lindenberg schlüpfte und diese verblüffend echt nachahmte. "Es war ein durchweg gelungener Abend. Auch wenn man wie ich schon ein paar Mal dabei war, ist es genial, was die Firma da für die Jubilare auf die Beine stellt", findet auch Otto Strecker, Abteilungsleiter Vertrieb im Bereich Wohnung- und Gebäudeventilation und seit 40 Jahren Mitarbeiter bei ebm-papst. "Die Anwesenheit aller Geschäftsführer sowie Gerhard Sturm samt Gattin zeigt die Wertschätzung, die man hier als Mitarbeiter erfährt." Geehrt wurden für die Monate Juli bis Dezember 2017: Für 45 Jahre: Inge Jackelsberger, Peter Hartmann Für 40 Jahre: Heidemarie Aigner, Corinna Haag, Hermann Riegler, Otto Strecker, Ruth Graf Für 35 Jahre: Claudia Ehrmann, Andreas Hammel, Martina Schmieg, Reinhold Schmieg, Roland Spitznagel Für 30 Jahre: Bernhard Winkler, Claudia Herrmann, Bernhard Klingert, Wolfgang Richter, Petra Nicklas, Marie Luise Blesch, Wolfgang Braun, Anja Burkhardt, Ivica Petrovic, Pia Rudolph, Karl-Heinz Veith, Cornelia Wenda, Andreas Müller, Norbert Huber, Dietmar Weidmann, Jochen Zelmer, Dieter Ziegler, Martin Ziegler, Roswitha Meyer, Monika Sonntag, Andreas Rebholz, Regina Zeller, Gabriela Krall, Sieglinde Leyrer, Steffen Reinhardt, Wilhelm Walter Für 25 Jahre: Alexander Schlegel, Wolfgang Beez, Julia Gretz, Annette Schumm, Franjo Dakovic, Wioletta Nowy, Werner Binder, Hans Deli, Leon Kovacevic, Alla Lupp, Christoph Schuh, Eugen Sehl, Alexander Esau, Armin Dörr, Paul Hammer, Timo Hammer, Bernd Kretzschmar, Thorsten Reinhardt, Susanne Stadelmayr, Jürgen Sturm, Eva Waldmann, Monika Förster, Katharina Denis, Gunter Streng Für 20 Jahre: Eduard Hirsch, Volker Volk, Marlene Zobel, Dietmar Gebert, Alex Amann, Kurt Heltner, Jens Krotsch, Rolf Zeller, Franz Pfeiffer, Sabine Weidmann, Viktor Becker, Alexander Brand, Volker Brück, Thomas Eckel, Andreas Rimner, Martin Schuh, Iris Strecker, Anja Ulmer, Katja Zimmer, Katharina Lerch, Valentina Schmeer, Johannes Abt, Torsten Süß, Anja Wolfram, Harald Büttner, Viktor Iljin, Reinhard Strohmeier, Vladimir Friesen Für 10 Jahre: Jeanette Arndt, Bruno Lindl, Simon Schneck, Michael Schieber, Johannes Barthelmäs, Martin Ochs, Tobias Schäfer, Christian Schnabel, Christian Streitberger, Kathrin Behringer, Christian Dörr, Sebastian Erneker, Daniel Gulde, Patrick Guttensohn, John-Erich Haun, Waldemar Kolbin, Daniel König, Julian Lindner, Felix Lochner, Susanne Lohmann, Eugen Meier, Alexander Metzger, Norbert-Paul Oechsner, Katja Pfeiffer, Tim Pitz, Lisa-Kristin Rapp, Sina Reuter, Jens Rößler, Steffen Ruck, Thomas Rupp, Florian Schneider, Stefan Schwab, Simon Throm, Manuel Vogel, Fabian Weiß, Marco Wieczorek, Dimitri Wotschal, Regina Zakablukov, Jürgen Dörner, Daniel Landwehr, Oliver Bieber, Barbara Lemke, Marco Rüdenauer, Roland Schmitt, Jürgen Seckel, Ralf Sturm, Jasmin Gehrig, Jörg Martin Günther, Steffen Renner, Sergej Wintergoller, Galina Zenn, Alexander Renner Verabschiedet in Rente: Edith Klimek, Waldemar Schiller, Alfred Kreter, Helena Schlegel, Alexander Rybak, Jakob Schulz, Brigitte Fritz, David Rebhuhn, Hartmut Gellert, Elke Budaker, Erich Traxler, Andrej Dederer, Anna Rudi, Paul Rupp, Hannelore Keller, Doris Schulze, Erich Bauer, Karl-Heinz Henn, Peter Honca Über ebm-papst Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Über ebm-papst Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der digitalen Vernetzung elektronisch geregelter EC-Ventilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel, bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl. Im Geschäftsjahr 2016/17 erzielte der Branchenprimus einen Umsatz von über 1,9 Mrd. Eur. ebm-papst beschäftigt über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 26 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China und den USA) sowie 49 Vertriebsstandorten weltweit. Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik.

