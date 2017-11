Die von Architekten der HTWK Leipzig entwickelte Solar-Fassade "SOLAR.shell" steigert aufgrund ihres Designs nicht nur die Effizienz, sie setzt auch optisch neue Reize. Das soll die Akzeptanz der Photovoltaik in den Innenstädten steigern.Photovoltaik-Module an Hausfassaden haben wegen ihrer oft ungünstigen Stellung zur Sonne ein Effizienz-Problem. Um diesem Problem Herr zu werden, haben Architekten der HTWK Leipzig jetzt die Solar-Fassade "SOLAR.shell" entwickelt. Durch die lamellenartige Bauweise sind die Photovoltaik-Module so ausgerichtet, dass sie über das Jahr hinweg möglichst viel Sonne ...

