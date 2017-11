Bad Nauheim - Die APUS Capital GmbH hat mit dem APUS Capital Marathon Fonds (ISIN DE000A2DR1W1/ WKN A2DR1W) ein neues Produkt aufgelegt, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag".Investiert werde in europäische Aktienwerte mit Schwerpunkt Deutschland. "Wir legen unseren Fokus auf Unternehmen, die ein sehr stabiles Umsatz- und Ertragswachstum erzielen sowie einen guten Cashflow generieren", erkläre Heinz-Gerd Vinken, Geschäftsführer der APUS Capital GmbH.

Den vollständigen Artikel lesen ...