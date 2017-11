Die Ära Mugabe ist nach fast vier Jahrzehnten endgültig zu Ende. Sein Nachfolger Mnangagwa will die siechende Wirtschaft des Landes reanimieren. Mugabe soll indes als Elder Statesman verehrt werden.

Simbabwes neuer Präsident Emmerson Mnangagwa will die siechende Wirtschaft des Landes im südlichen Afrika wieder ankurbeln und damit die Armut bekämpfen. Seine Regierung werde sich darum bemühen, Exporte zu fördern, ausländische Investoren anzulocken und damit die enorm hohe Arbeitslosigkeit zu reduzieren, erklärte Mnangagwa. Es gehe darum, "die Wirtschaft wieder auf die Füße zu bekommen", sagte der 75-Jährige am Freitag nach dem Ablegen seines Amtseids vor Tausenden jubelnden Anhängern in Harare.

Simbabwes Präsident Robert Mugabe (93) war am Dienstag nach 37 Jahren an der Macht zurückgetreten. Damit kam er einer Amtsenthebung durch das Parlament zuvor. Mugabe fand sich in der vergangenen Woche in einer Sackgasse wieder, nachdem das eng mit Mnangagwa verbundene Militär die Macht übernommen hatte. Nach dem Putsch fielen Mugabes bisherige Anhänger in Windeseile von ihm ab, die Regierungspartei Zanu-PF nominierte Mnangagwa als Mugabes Nachfolger.

Der frühere Vizepräsident Mnangagwa, bekannt unter dem Spitznamen "Das Krokodil", gehört seit Jahrzehnten zur politischen ...

