FRANKFURT (Dow Jones)--BASF führt nach eigenen Angaben Gespräche mit Letter One über einen möglichen Zusammenschluss ihres Öl- und Gas-Geschäfts mit dem in der DEA-Gruppe gebündelten entsprechenden Geschäft von Letter One. Der DAX-Konzern würde die Aktienmehrheit an dem Gemeinschaftsunternehmen halten. Mittelfristig wäre ein Börsengang des Gemeinschaftsunternehmens eine Option. Die BASF-Aktie steigt am Nachmittag um 2,8 Prozent.

Der Ausgang der Gespräche sei offen und es bestehe keinerlei Gewissheit, dass eine Transaktion vollzogen werde. Weitere Stellungnahmen will BASF zu dem Thema derzeit nicht abgeben.

Die Öl-und-Gas-Aktivitäten von BASF sind in der Wintershall-Gruppe zusammengefasst. Wintershall konzentriert sich auf die Exploration und Produktion in öl- und gasreichen Regionen in Europa, Nordafrika, Russland und Südamerika sowie im Nahen Osten. Gemeinsam mit Gazprom ist das Unternehmen zudem in Europa im Transport von Erdgas aktiv. Der Umsatz des Segments lag 2016 bei rund 2,8 Milliarden Euro, das EBITDA betrug rund 1,6 Milliarden Euro und das EBIT rund 500 Millionen Euro.

November 24, 2017 08:14 ET (13:14 GMT)

