Auf ihrem Vormarsch nach Osten zum Ende des Zweiten Weltkrieges überquerten am 29. April 1945 erstmalig britische Schwimmpanzer bei Artlenburg die Elbe. Ausgehend von diesem historischen Hintergrund wurde im Jahr 1972 die Kooperation zwischen dem amphibischen Pionierbataillon 130 und dem 28th Amphibious Engineer Regiment mit dem Ziel einer besseren Zusammenarbeit und Ausbildung vereinbart und etabliert. Um dieser Zusammenarbeit die notwendige Symbolkraft zu verleihen, fanden in der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember genau an dieser Übergangstelle in den Jahren 1977 und 1997 die gemeinsamen Übungen "NEPTUNE'S TRIDENT" und "PARTNERSHIP 97" statt. Am 30. November 2017 jährt sich diese Kooperation zum 40. Mal. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. Hinweise für die Medien: Termin: Donnerstag, 30. November 2017 10:00 - 14:00 Uhr Ort: Große Str./ Am Deich 21380 Artlenburg GPS N 53.375706, E 10.488612 (GoogleMaps) Anmeldung: Erforderlich mit beiliegendem Anmeldeformular bis Dienstag, 28.11.2017, 15:00 Uhr Ablauf: bis 09:45 Uhr Eintreffen der Medienvertreter 10:00 - 13:30 Uhr Teilnahme am "Brückenschlag" Ca. 14:00 Uhr Ende des Medienprogramms Eintreffen der Medienvertreter bis spätestens 09:45 Uhr an der Brückenstelle/gem. der Ausschilderung Panzerpionierbataillon 130. Interessierte Medienvertreter sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Es besteht die Möglichkeit der Berichterstattung in Wort, Bild und Ton. Übertragungswagen melden Sie bitte gesondert an. Sonderwünsche wie z.B. Interviewmöglichkeiten, etc. sprechen Sie bitte im Vorhinein mit dem Pressestabsoffizier 1. Panzerdivision, Oberstleutnant Stephan Wessel, ab.



Pressekontakt: Oberstleutnant Stephan Wessel 1. Panzerdivision Tel.: 0441-360-2150 E-Mail:1PzDivg1PrOeAPIZ@bundeswehr.org