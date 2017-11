Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554) hat erneut einen Lieferauftrag in der Türkei gewonnen. Ab April 2018 wird der Hersteller neun Turbinen mit einer Leistung von zusammen 30 Megawatt in der Provinz Izmir errichten. Kunde ist das Bauunternehmen Umut Insaat, das mit diesem Auftrag das sechste Projekt mit Nordex in der Türkei realisiert.

Der Standort befindet sich auf einer Höhe von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...