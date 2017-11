Gütersloh/Berlin (ots) -



"Vorrang für das Wir-Prinzip", hebt die Initiatorin Prof. Dr. Ulrike Detmers bei der ersten Siegerehrung hervor.



Am Freitag, 24. November 2017 wurde in Berlin erstmals der neue Sozialpreis "GEMEINSAM LEBEN" im Rocco Forte Hotel de Rome, Berlin, verliehen.



Mestemacher prämiert mit dem neuen Sozialpreis Lebensmodelle, in denen Selbsthilfe, Fürsorge und Förderung gelebt werden.



Lifestyle-Modelle dieses Typs repräsentieren



- Großfamilien - Institutionalisierte Mehrgenerationenhäuser - Wohngemeinschaften - andere Lifestyle-Modell-Typen.



Preisgelder: 4 x 2.500 Euro



