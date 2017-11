München (ots) - Moderation: Frank Plasberg



Das Thema: Staatsdienstverweigerung - wer stoppt den Egotrip der Parteien?



Jens Spahn (CDU, Mitglied des Bundesvorstandes; Parlamentarischen Staatssekretär) Katarina Barley (SPD, Geschäftsführende Bundesfamilienministerin und Geschäftsführende Bundesministerin für Arbeit und Soziales) Ulrich Matthes (Schauspieler) Bettina Gaus (Politische Korrespondentin der "taz") Rolf-Dieter Krause (Journalist, ehemaliger Leiter des ARD-Studios Brüssel, berichtete 15 Jahre lang für die ARD aus Brüssel) Sigmund Gottlieb (Journalist, war von 1995 bis 2017 Chefredakteur des Bayerischen Fernsehens)



Deutschland sucht eine neue Regierung, aber alle zieren sich. Den Parteien passen die Bedingungen nicht. Jamaika ist ihnen zu bunt, die Minderheitsregierung zu schwach, die große Koalition zu groß. Wie lange kann sich das Land diesen Leerlauf leisten?



Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Redaktion: Markus Zeidler (WDR)



Pressekontakt: Dr. Lars Jacob Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42898 E-Mail: lars.jacob@DasErste.de