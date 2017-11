Gemeinsam mit einem Beraterkreis will CSU-Chef Seehofer eine "befriedende" Lösung für die Dauer-Personal-Querelen in seiner Partei suchen. Die Zeit drängt, da die Kritiker auf eine schnelle Lösung des Problems bestehen.

Die von CSU-Chef Horst Seehofer angekündigte Suche nach einer Personallösung in der Partei darf nach Ansicht vieler Kritiker in der Landtagsfraktion nicht hinausgezögert werden. "Der 4. Dezember ist das höchste der Gefühle, eine Verschiebung ist nicht mehr möglich", heißt es am Freitag aus Fraktionskreisen. Generell gingen die Meinungen über die am Vortag auch im CSU-Vorstand getroffenen Verabredungen weit auseinander, berichten mehrere CSU-Abgeordnete, die aber anonym bleiben wollen. Große Sorge bereite der Fraktion auch die Zusammensetzung des von Seehofer berufenen Beratergremiums, welches aus der Sicht vieler zu alt sei.

"Edmund Stoiber, Theo Waigel, Barbara Stamm und Seehofer sind zusammen 295 Jahre alt, wie sollen die zusammen unsere Zukunft gestalten", schimpft ein Abgeordneter. Die Rede ist auch bei anderen von "Tricksereien" und einer "Katerstimmung" nach einem Tag voller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...