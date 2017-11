BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die britische Regierungschefin Theresa May ist drauf, die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite und die EU-Spitzen Jean-Claude Juncker und Donald Tusk sowieso. Aber wo ist Angela Merkel? Auf dem traditionellen Familienfoto beim EU-Gipfel zur östlichen Partnerschaft am Freitag in Brüssel fehlt die deutsche Bundeskanzlerin. Denn Merkel war am Rande des Treffens mit sechs früheren Sowjetrepubliken ziemlich beschäftigt mit Einzelgesprächen. Auch Belgiens Premierminister Charles Michel ist auf dem Foto nicht zu sehen./pre/DP/zb

