Der Steuerstrafrechtler Falk Würfele untersucht die Steuertricks großer Unternehmen. Zusammen mit Studentin Jessica Kasperlik berichtet er, wie sehr das Möbelunternehmen Ikea die Steuervermeidung perfektioniert hat.

WirtschaftsWoche: Herr Würfele, Sie untersuchen regelmäßig mit Ihren Studenten im Rahmen des Wirtschaftsstrafrechts die Steuervermeidungsstrategien großer Unternehmen. Warum ist das Beispiel Ikea so herausragend?Falk Würfele: Ich biete meinen Studenten seit Jahren regelmäßig verschiedene Themen aus dem Bereich des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts zur Bearbeitung an. Dabei untersuchen die Studenten unter anderem namhafte Konzerne wie Amazon, Google oder Apple. Die herausragende Arbeit von Frau Kasperlik zeigt, dass Ikea die Steuervermeidung - soweit auf Basis der allgemein zugänglichen Quellen ersichtlich - in einem gewissen Sinn perfektioniert hat.

Frau Kasperlik, worin besteht dieser besondere Trick von Ikea?Jessica Kasperlik: Auch ich möchte vorausschicken, dass ich meine Erkenntnisse ausschließlich aus offiziellen Quellen bezogen habe. Eine Prüfung auf Basis der Geschäftsunterlagen von Ikea mag zu einem anderen Ergebnis kommen. Auf Basis meiner Informationen ergibt sich folgendes Bild: Es beginnt bei der Konstruktion des Konzerns. Ikea ist in zwei Hauptstränge gegliedert. Es gibt zwei Stiftungen, wobei eine in den Niederlanden und die andere in Luxemburg sitzt. Diese besitzen jeweils eine Holdinggesellschaft. Eine Holding überlässt den Tochterunternehmen, also den einzelnen Unternehmen etwa in Deutschland, das Geld für deren Geschäfte. Gleichzeitig wurde die Marke Ikea innerhalb des Konzerns verkauft und die Rechte der Nutzung gegen Lizenzgebühren vergeben. So besitzt die niederländische Holding die Marke Ikea. Die Tochterunternehmen, die vorher Geld aus den Niederlanden bekommen haben, müssen dann eine Lizenzgebühr in die Niederlande abführen. Und von den Niederlanden wird das Geld weitergeschickt an die Stiftung in Liechtenstein. Damit zirkuliert das Geld durch das ganze Unternehmen und damit werden Steuern vermieden.

Schon 2014 enthüllten die sogenannten Luxemburg Leaks die besondere Steuermasche von Ikea. Hat der Konzern seitdem etwas verändert an seinem Modell?Kasperlik: Nach den Enthüllungen der Luxemburg Leaks zeigte eine Studie der Fraktion Bündnis90/Die Grünen im europäischen Parlament, dass IKEA innerhalb der EU so ziemlich jedes Steuerschlupfloch nutzt, das genutzt ...

