Karlsruhe (ots) - Den Industrie 4.0-Award 2017 erhalten vier Industrieunternehmen in vier Kategorien. Auf dem Kongress "Industrie 4.0 - Praxis, Praxis, Praxis" in Karlsruhe wurden die Preisträger geehrt.



Robert Bosch GmbH, Reutlingen: "Efizienzsteigerung in der Produktion durch Nutzung von Industrie 4.0 entlang des Wertstroms"



WS Kunststoff Service, Stuhr: "IoT@KmU"



Siemens AG, Neustadt an der Saale: "Effizienzsteigerung durch bessere Integration von Entwicklung, Industrialisierung und Produktion"



John Deere GmbH & Co.KG, Kaiserslautern: "Innovation durch smarte Produktion und Services"



Die Robert Bosch GmbH qualifizierte sich dank durchgängiger Vernetzung unterschiedlich automatisierter Fertigungsbereiche. Die Juroren zeigten sich auch von der konsequenten Nutzung von Big Data beeindruckt.



WS Kunststoff Service zeigt, dass ein mittelständisches Unternehmen I4.0 sehr agil einführen kann. Lösungen für die digitale Produktion entstehen meist im eigenen Haus. Der Einsatz von Datenbrillen, CoBots oder Apps ist selbstverständlich.



Siemens setzt mit der Nutzung von 3D-CAD-Modellen die digitale Prozesskette vollständig um - mit einem hohen Innovationsgrad in Hinblick auf Industrie 4.0.



Die Maschinen von John Deere sind hochgradig automatisiert und vernetzt. Die konsequente Nutzung von Daten verschiedenster Quellen ermöglicht es, Landwirte, Maschinen, Felder und Partnersysteme so zu vernetzen, dass dem Kunden Mehrwert entsteht.



Industrie 4.0-Award:



Mit dem Industrie 4.0-Award zeichnen die Fachzeitung Produktion und die Unternehmensberatung ROI Management Consulting AG Unternehmen aus, die Industrie 4.0-Prozesse in Produktion und Fertigung umsetzen.



Fachzeitung Produktion:



Die Fachzeitung Produktion mit der Website www.produktion.de ist seit mehr als 50 Jahren eine der führenden Publikationen für die deutsche Industrie. Sie erscheint im verlag moderne industrie, Landsberg am Lech, und ist auch Ausrichter des Benchmark-Wettbewerbs "Fabrik des Jahres/GEO" und des Deutschen Maschinenbau-Gipfels in Berlin.



