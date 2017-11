In dieser Woche drehte sich bei Börse Stuttgart TV alles rund u das Thema Kryptowährungen. Wir haben uns ein wenig umgesehen wie das Thema in der Finanzwelt gesehen wird? Wir haben uns die Blockchain-Technologie genauer angesehen. Was jedoch noch fehlt: Wie wird das Thema Kryptowährungen beziehungsweise die Blockchain-Technologie eigentlich in der Börsenwelt gesehen? Alexander Höptner, Geschäftsführer der Börse Stuttgart GmbH, bei Börse Stuttgart TV.