Bei dem Gender-Awareness-Workshop kommt es anders, als Herr K. und seine Kollegen es sich gedacht haben. Die Meinungen der Kollegen zu diesem Thema gehen weit auseinander. Der Workshop beginnt, Herrn K. zu gefallen.

Es gibt Dinge, die kann man nicht erfinden, so absurd sind sie. Seit zwei Stunden zum Beispiel wartet Herr K. mit fünf Kollegen auf den Beginn ihres Gender-Awareness-Workshops. Aber dann kommt nicht die erwartete Coachin mit der praktischen Kurzhaarfrisur und dem Cord-Rock über der Jeans. Stattdessen geht die Tür auf, und es erscheint - ja, wie soll man das nennen? - eine Art Blondinenwitz in echt."Kann ich noch was für Sie tun?", kiekst die Mittzwanzigerin mit Pferdeschwanz und einem Kellnerinnen-Outfit, das eine Nummer größer sicher auch noch eng gewesen wäre. Herr K. ist jetzt endgültig sicher, dass sie in diesem fensterlosen Konferenzraum Teil einer Versuchsanordnung sind und der große Wandspiegel eigentlich ein Fenster ist, hinter dem eine Handvoll Soziologinnen längst Tränen lacht über ihn und die anderen. Das Experiment lautet: "Eine empirische Betrachtung patriarchalischer Kommunikationsstrukturen in der Post-Weinstein-Ära".Jetzt bloß keinen Fehler machen, denkt Herr K. Denken auch die anderen fünf. Sie belauern einander, während sich die juvenile Kaffeeküchen-Aushilfe ...

