Zürich - Tierwohl, Naturschutz, Nachhaltigkeit, Schweizer Qualität - das sind wertvolle Attribute beim grössten milchverarbeitenden Betrieb der Schweiz. Emmis 25 Schweizer Produktionsbetriebe arbeiten meist in drei Schichten. 6500 Schweizer Milchbetriebe lassen den Nachschub rollen. Die Produktionsprozesse laufen nonstop. Für die zentralen Anwendungen bis hin zur Produktionssteuerung in den Betrieben ist eine leistungsstarke IT unverzichtbar.

Von der Anlieferung über die Produktionssteuerung bis zur Logistik hat Emmi die Wertschöpfungskette zu hundert Prozent digitalisiert. Produktion und IT wachsen so immer mehr zu einer einheitlichen IT-Infrastruktur vom Netzwerk bis zum Daten-Pool zusammen. Die zentrale IT-Organisation in Ostermundigen setzt dabei auf maximale Virtualisierung, Standardisierung und eine zentrale Private Cloud. Sie dient Kernanwendungen wie dem alles verbindenden SAP-System samt Produktionsplanung, aber auch den Collaboration-, File- und Shared-Services.

Zwei IT-Leute für 2500 User

"Wir können beim Datenmanagement eine Single-Vendor-Strategie fahren. Das hält den Management-Aufwand tief, reduziert Risiken und vereinfacht den Betrieb", sagt Stefan Lüthi, Abteilungsleiter IT-Infrastruktur bei Emmi. Das Datenmanagement erfolgt mit NetApp und hält die Infrastruktur zusammen. ...

