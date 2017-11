Bonn (ots) - Knapp zwei Monate lang wollte, konnte oder sollte Deutschland an ein neues Regierungsbündnis glauben. Jamaika: ein Bündnis aus Union, FDP und Grünen, so lautete die politische Verheißung für ein Deutschland, das durch sein Wählervotum nur eine erneute Große Koalition zugelassen hatte oder eben neue, rechnerische Mehrheiten. Jamaika sollte politische Positionen vereinen, die sich noch im Wahlkampf erbittert bekämpft hatten. Dieser Versuch aber ist gescheitert. Nun steht das Land vor den Alternativen: Neuwahlen, Minderheitsregierung oder eben doch wieder Große Koalition - wenn die SPD ihr Nein dazu doch aufgibt.



Die Gewinnerin der letztgenannten Option wäre dann wieder die Kanzlerin. Sind die kleinen Parteien die Verlierer des Jamaika-Experiments? Ist die Große Koalition der beste Ausweg? Haben die Jamaika-Parteien die Chance auf einen Wandel verspielt? Welche politischen Konzepte repräsentieren die politischen Lager? Helge Fuhst diskutiert darüber mit seinen Gästen: Nicola Beer, MdB, Generalsekretärin FDP und Konstantin von Notz, MdB, Stellvertretender Fraktionsvorsitzender Bündnis 90 / Die Grünen.



