- Termine vom 27. November bis 2. Dezember - === M O N T A G, 27. November 2017 07:00 LU/Stabilus SA, Jahresergebnis, Luxemburg 07:30 DE/Delivery Hero AG, Ergebnis 3Q, Berlin 10:30 DE/IW Köln, PK zum Thema: "Die deutsche Konjunktur am Limit? Fachkräftemangel als Wachstumsbremse", Berlin 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, HV, Dortmund 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:15 DE/Institute for Monetary and Financial Stability, Teilnahme von EZB-Vizepräsident Constancio an einer Podiumsdiskussion zu "Die Griechenland-Krise, Strukturreformen und Eurozone-Konvergenz", Frankfurt 13:00 DE/CDU, PK nach Sitzung von Präsidium und Bundesvorstand, Berlin 13:00 DE/Landgericht Stuttgart, Urteil im Verfahren Anton Schlecker und Familie 13:30 DE/Grünen-Vorsitzende Peter, PK nach Parteitag, Berlin 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Neubauverkäufe Oktober - LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg D I E N S T A G, 28. November 2017 00:30 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2017 stimmberechtigt im FOMC) an der Winona State University 01:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2017 stimmberechtigt im FOMC), New York *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Oktober *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen November *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober *** 10:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Vertreter von Kommunen, Treffen zur Luftqualität in Städten, 13:30 PK, Berlin 10:30 DE/DZ Bank Research, PG zum "Ausblick 2018", Frankfurt *** 11:00 FR/OECD, Veröffentlichung des Wirtschaftsausblicks Nr. 102, Paris *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:00 DE/GFK, PK zum Konsumklimaindikator Dezember und zum Weihnachtsgeschäft 2017, Frankfurt *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex September *** 16:00 US/Fed-Gouverneur Powell, Anhörung des designierten Fed-Chefs vor dem Bankenausschuss des Senats, Washington *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November 18:00 DE/Deutsche Asset Management, Kapitalmarktausblick 2018, Frankfurt 22:03 CH/Quartalsüberprüfung des Stoxx-Europe-600-Index, Zürich M I T T W O C H, 29. November 2017 *** 08:45 FR/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Oktober *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen November 09:00 DE/Bundesbank, PK zum Finanzstabilitätsberichts 2017, Frankfurt 09:00 CI/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme am Gipfeltreffen Afrikanische Union-EU, Abidjan *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise November (vorläufig) *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen November 10:00 DE/Bank Julius Bär Europe AG, Ausblick auf die Finanzmärkte erstes Halbjahr 2018, Frankfurt 10:00 DE/Singulus Technologies AG, ao HV, Frankfurt *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen November *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/EZB, Veröffentlichung Finanzstabilitätsbericht *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November 11:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 9 Monate, Hannover *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise November (vorläufig) *** 14:30 US/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) 14:30 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2017 stimmberechtigt im FOMC) an der Rutgers University, New Brunswick *** 16:00 US/Fed-Chefin Yellen, Anhörung vor dem gemeinsamen Wirtschaftsausschuss des Kongresses, Washington *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 18:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede beim RWI- Wirtschaftsgespräch: "Fünf Szenarien und ein Fahrplan - Neue Perspektiven für Eurozone und EU", Essen 19:50 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Arizona State University, Phoenix *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** - DE/Stellenindex BA-X November *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg November - DE/Siemens AG, Geschäftsbericht 2017, München D O N N E R S T A G, 30. November 2017 *** 00:50 JP/Industrieproduktion Oktober *** 02:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) November *** 07:45 CH/BIP 3Q *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Oktober *** 08:00 DE/Rocket Internet SE, Ergebnis 9 Monate (08:15 Telefonkonferenz), Berlin *** 08:45 FR/Verbraucherpreise November (vorläufig) *** 09:00 AT/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) 09:00 DE/KfW Bankengruppe, PG zum Konjunkturausblick 2018, Frankfurt 09:00 IT/EZB-Direktor Mersch, Rede bei einer gemeinsamen Konferenz von EZB und Banca d'Italia, Rom *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November *** 11:00 IT/Verbraucherpreise November (vorläufig) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone November (Vorabschätzung) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Oktober 11:00 BE/EZB-Direktor Praet, Rede beim Lisbon Council, Brüssel 12:00 DE/Oberlandesgericht Hamm, Urteil im Rechtsstreit peruanischer Bauer gegen RWE 12:45 DE/G20-Staaten, PK zum Weltstahl-Forum, Berlin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober *** 14:30 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresabschlussgespräch Marke Volkswagen, Wolfsburg *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November 19:00 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim Real Estate Council, Dallas *** - AT/Opec, Ministertreffen, Wien F R E I T A G, 1. Dezember 2017 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin November *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 15:05 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC), Little Rock 15:30 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim Border Economic Development and Entrepreneurship Symposium, McAllen *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November *** 16:00 US/Bauausgaben Oktober *** - US/Kfz-Absatz November - EU/Ratingüberprüfung für Belgien (Fitch), Bulgarien (Fitch und S&P), Irland (S&P), Schweden (Moody's) S A M S T A G, 2. Dezember 2017 - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung ===

