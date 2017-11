Eine neue Studie der Europäischen Zentralbank zeigt, dass Münzen und Scheine sehr beliebt sind - vor allem in Deutschland. Europaweit jedoch ergibt sich ein ausgewogeneres Bild, vor allem bei der Bezahlung.

Als die Europäische Zentralbank (EZB) vor knapp einem Jahr das Aus für den 500-Euro-Schein beschloss, war der Aufschrei nirgends so groß wie in Deutschland. Einige Kritiker sahen darin einen Schritt hin zur Abschaffung des Bargelds, zeigten entrüstete Reaktionen.

Vor allem in Deutschland gibt es nach wie vor besonders viele Bargeld-Fans, zeigt eine neue Studie der EZB. In Deutschland haben Verbraucher demnach so viel Bargeld in der Brieftasche wie in keinem anderen Land der Eurozone. 2016 trugen die Bundesbürger im Schnitt 103 Euro bei sich - im Mittel der Euroländer waren es nur 65 Euro. Auf den weiteren Plätzen folgen Luxemburg (102 Euro) und Österreich (89). Am wenigsten Bargeld im Portemonnaie haben Portugiesen (29), Franzosen (32) und Letten (41).

Das Papier zeigt, dass Cash bei Verbrauchern in Europa beliebter ist als oft angenommen. So prophezeiten Experten mit der Verbreitung von bargeldlosen Zahlmitteln schon ein Ende von Scheinen und Münzen. Dafür fehlt es nach Ansicht der EZB aber noch an der nötigen Technik.

