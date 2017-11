Köln (ots) - Schauspieler Lars Eidinger (41), der gerade ein Album mit HipHop-Tracks herausgebracht hat, hat früher auf eine Karriere als Musiker gehofft. "Ich habe immer davon geträumt, auf einem Bravo-Poster zu landen", sagte er im Gespräch mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstagsausgabe). Michael Jackson und Morten Harket von A-ha waren seine größten Idole. "Morten Harket war für mich wie so eine Jesus-Figur. Das war immer mein Ziel, auch zu so einer Ikone aufzusteigen." Eidingers Album "I'll Break Ya Legg" ist eine Zusammenstellung von Instrumentalstücken, die er vor 20 Jahren im Keller seiner Eltern aufgenommen hat.



