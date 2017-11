OMV mit dem fünften AAA in Folge >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » BSN Spitouts: Borussia Dortmund fällt... » BSN Spitout-AUT: Wolford nach 7 Tagen... OMV OMV is proud to be awarded by MSCI with an AAA score for the fifth time in a row: http://bit.ly/2uMzDpf ESG… https://t.co/TXa79yO1el OMV Mitglied in der BSN Peer-Group Ölindustrie Show latest Report (18.11.2017) Im ATX auf Pos. 2 (bezogen auf YTD %). Platz 2 im Umsatzranking YTD im ATX. David Davies (CFO) Felix Rüsch (IR) Rainer Seele (CEO) Manfred Leitner (Board Member) Johann Pleininger (Board Member) >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier An der Wall Street ist Black Friday >>...

Den vollständigen Artikel lesen ...