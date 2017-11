Viele Banking-Apps offenbaren eine gefährliche Schwäche in puncto Sicherheit, haben Forscher bewiesen. Damit soll bald Schluss sein: Der Verband Deutsche Kreditwirtschaft kündigt eine umfassende Maßnahme an.

Nach einem Bericht über eine potenzielle Sicherheitslücke bei mehr als zwei Dutzend Banking-Apps sollen mehrere Anwendungen in Kürze aktualisiert werden. Das kündigte der Verband Deutsche Kreditwirtschaft am Freitag an. IT-Sicherheitsforscher hatten der "Süddeutschen Zeitung" demonstriert, dass sie Sicherheitsmaßnahmen aushebeln konnten.

Damit könnten Angreifer Geld von Bankkunden auf eigene Konten umleiten, hieß es. Unklar blieb unter anderem, wie genau die Hacker ...

